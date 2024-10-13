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Posted 13 октября, 04:28

Published 13 октября, 04:28

Modified 13 октября, 04:45

Updated 13 октября, 04:45

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Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой

13 октября 2024, 04:28
Фото: gorod55.ru
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«Омские кабельные сети» подверглись масштабной DDoS-атаке

Провайдер уже работает над устранением неполадок, затронувших абонентов и инфраструктуру компании.

На протяжении последних 3-х суток специалисты «Омских кабельных сетей» продолжают борьбу с хакерской DDoS-атакой, повлиявшей на стабильность работы инфраструктуры компании: сайт интернет-провайдера, на момент публикации по-прежнему недоступен, однако абоненты отмечают улучшение ситуации.

«У нас омские кабельные — в пятницу периодически отключался интернет и работал с переменным успехом. Вчера уже не заметила проблем». — поделился наблюдением с Городом55 омичка.
График сбоев за последние часыГрафик сбоев за последние часы
График сбоев за последние часы. Фото: Портал Downdetector.su

По данным интернет-портала Downdetector, сейчас наблюдается масштабный сетевой сбой, затронувший не только омичей, но и жителей Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Большая часть пользователей отмечает проблемы с доступом на сайт провайдера и в личный кабинет, а также недоступность интернет-соединения.

Как отмечается в официальном сообщении компании, специалисты провайдера прилагают все усилия для минимизации последствий атаки, однако информации о сроках возобновления устойчивого соединения пока что нет.

Напомним, в июле с аналогичными проблемами сталкивались абоненты «Ростелекома»: тогда неполадки затронули практически всех россиян. Спустя неделю омичам вновь пришлось терпеть неудобства — уже из-за локальной аварии, затронувшей абонентов Центрального городского округа.

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#Илья Скобин#Омск#Новости#Кемеровская область#Красноярский край#Новосибирская область#Ханты-Мансийский автономный округ#Хакерская атака#Интернет-провайдер#Сбой сети#DDoS
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