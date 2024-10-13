Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой

По данным интернет-портала Downdetector, сейчас наблюдается масштабный сетевой сбой, затронувший не только омичей, но и жителей Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Большая часть пользователей отмечает проблемы с доступом на сайт провайдера и в личный кабинет, а также недоступность интернет-соединения.