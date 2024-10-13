Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой

Posted 13 октября, 04:28
Published 13 октября, 04:28
Modified 13 октября, 04:45
Updated 13 октября, 04:45
На протяжении последних 3-х суток специалисты «Омских кабельных сетей» продолжают борьбу с хакерской DDoS-атакой, повлиявшей на стабильность работы инфраструктуры компании: сайт интернет-провайдера, на момент публикации по-прежнему недоступен, однако абоненты отмечают улучшение ситуации.
«У нас омские кабельные — в пятницу периодически отключался интернет и работал с переменным успехом. Вчера уже не заметила проблем». — поделился наблюдением с Городом55 омичка.
По данным интернет-портала Downdetector, сейчас наблюдается масштабный сетевой сбой, затронувший не только омичей, но и жителей Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Большая часть пользователей отмечает проблемы с доступом на сайт провайдера и в личный кабинет, а также недоступность интернет-соединения.
Как отмечается в официальном сообщении компании, специалисты провайдера прилагают все усилия для минимизации последствий атаки, однако информации о сроках возобновления устойчивого соединения пока что нет.
Напомним, в июле с аналогичными проблемами сталкивались абоненты «Ростелекома»: тогда неполадки затронули практически всех россиян. Спустя неделю омичам вновь пришлось терпеть неудобства — уже из-за локальной аварии, затронувшей абонентов Центрального городского округа.