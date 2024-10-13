Потепление до +9 и снег: какую погоду ждать омичам на следующей неделе

Posted 13 октября, 05:35
Published 13 октября, 05:35
Modified 13 октября, 05:35
Updated 13 октября, 05:35
После резкого похолодания в Омскую область придет небольшое потепление. По данным сервиса Ventusky, с понедельника, 14 октября, по четверг, 17 октября, дневная температура воздуха в регионе будет в пределах 0… +4 градусов. 18 и 19 октября прогнозируют +2… +6, а в воскресенье воздух прогреется до +9 градусов. Кроме температурных качель, омичей снова ждет снег. Осадки выпадут в субботу.
Судя по предварительному прогнозу, на неделе с 21 октября снег обещают чуть ли не каждый день. Столбик термометра будет +1… +5 градусов.
Напомним, сильное похолодание пришло в Омск 11 октября. В тот день в городе выпал первый снег, а на дорогах образовался транспортный коллапс.