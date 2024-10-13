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Posted 13 октября, 08:38

Published 13 октября, 08:38

Modified 13 октября, 08:40

Updated 13 октября, 08:40

иллюстрация

«Огни» жилых домов. За минувшие сутки спасатели потушили 19 пожаров в жилье омичей

13 октября 2024, 08:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

За минувшие сутки омские спасатели потушили 23 техногенных пожара

Всего в борьбу с огнем представители МЧС вступили 23 раза: к сожалению, большая часть пожаров произошла именно в жилых домах.

Пресс-служба МЧС по Омской области обнародовала результаты работы пожарных подразделений за минувшие сутки: в субботу, 12 октября, спасатели среагировали на 23 сообщения о возгораниях — 19 из них произошли именно в жилых домах.

Первый подобный случай был зарегистрирован на 11-й Чередовой улице: огонь вспыхнул в одной из квартир на 6 этаже многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших: 56 жителей дома, из которых 8 — дети, самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Однако ликвидация пожара, несмотря на небольшую площадь возгорания — 9 кв. м, — потребовала привлечения значительных усилий: остановить огонь удалось при помощи 23 спасателей и 7 единицах техники.

Куда более обширное пламя вспыхнуло на крыше одноэтажного дома в Ленинском округе Омска: к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь охватил почти 300 кв. м кровли — для тушения пожара потребовалось уже участие 7 спецмашин и 28 пожарных. К слову, жители пострадавшего дома успели оперативно среагировать и покинуть опасное помещение.

Суточное дежурство спасателей не было спокойным и в районах Омской области — одно из возгораний было зарегистрировано в Кормиловке — там, в одном из домов на улице Ленина, вспыхнула квартира. К прибытию пожарной команды местные жители смогли справиться с огнем, однако при инциденте получил травмы собственник загоревшейся квартиры.

Напомним, ранее от пожаров пострадали и аграрии Омской области: в деревне Шереметовка вспыхнул комбайн — к счастью, водитель вовремя покинул кабину, а огонь был быстро ликвидирован прибывшими на место спасателями.

Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#МЧС#Жилые дома#Новости#Спасатели
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