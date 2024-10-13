«Огни» жилых домов. За минувшие сутки спасатели потушили 19 пожаров в жилье омичей

Первый подобный случай был зарегистрирован на 11-й Чередовой улице: огонь вспыхнул в одной из квартир на 6 этаже многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших: 56 жителей дома, из которых 8 — дети, самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Однако ликвидация пожара, несмотря на небольшую площадь возгорания — 9 кв. м, — потребовала привлечения значительных усилий: остановить огонь удалось при помощи 23 спасателей и 7 единицах техники.