«Огни» жилых домов. За минувшие сутки спасатели потушили 19 пожаров в жилье омичей

Posted 13 октября, 08:38
Published 13 октября, 08:38
Modified 13 октября, 08:40
Updated 13 октября, 08:40
Пресс-служба МЧС по Омской области обнародовала результаты работы пожарных подразделений за минувшие сутки: в субботу, 12 октября, спасатели среагировали на 23 сообщения о возгораниях — 19 из них произошли именно в жилых домах.
Первый подобный случай был зарегистрирован на 11-й Чередовой улице: огонь вспыхнул в одной из квартир на 6 этаже многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших: 56 жителей дома, из которых 8 — дети, самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Однако ликвидация пожара, несмотря на небольшую площадь возгорания — 9 кв. м, — потребовала привлечения значительных усилий: остановить огонь удалось при помощи 23 спасателей и 7 единицах техники.
Куда более обширное пламя вспыхнуло на крыше одноэтажного дома в Ленинском округе Омска: к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь охватил почти 300 кв. м кровли — для тушения пожара потребовалось уже участие 7 спецмашин и 28 пожарных. К слову, жители пострадавшего дома успели оперативно среагировать и покинуть опасное помещение.
Суточное дежурство спасателей не было спокойным и в районах Омской области — одно из возгораний было зарегистрировано в Кормиловке — там, в одном из домов на улице Ленина, вспыхнула квартира. К прибытию пожарной команды местные жители смогли справиться с огнем, однако при инциденте получил травмы собственник загоревшейся квартиры.
Напомним, ранее от пожаров пострадали и аграрии Омской области: в деревне Шереметовка вспыхнул комбайн — к счастью, водитель вовремя покинул кабину, а огонь был быстро ликвидирован прибывшими на место спасателями.