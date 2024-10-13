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Posted 13 октября, 04:02

Published 13 октября, 04:02

Modified 13 октября, 04:02

Updated 13 октября, 04:02

В депобре заявили о нехватке психологов в школах Омска

Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов

13 октября 2024, 04:02
Фото: gorod55.ru

В депобре заявили о нехватке психологов в школах Омска

В городских школах на одного психолога приходится 300 детей.

В департаменте образования Городу55 рассказали, сколько психологов не хватает в школах Омска. По данным ведомства, по штатному расписанию в образовательных учреждениях города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.

«Согласно нормативным документам, 1 ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с норматипными обучающимися 1 ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“. Вакантные должности распределяются между основными работниками учреждений в соответствии с трудовым законодательством», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что проблема нехватки учителей остается актуальной. В общей сложности городским школам сейчас нужны 797 педагогов. Больше всего не хватает математиков (110 человек), учителей русского и английского языков (99 и 83 вакансии соответственно). А вот физруков нужно всего 34.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Школа#Департамент образования#Учитель#Физкультура#Школы#Нормативы#Вакансии#Русский язык#Математика
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