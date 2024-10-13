Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов

Отметим, что проблема нехватки учителей остается актуальной. В общей сложности городским школам сейчас нужны 797 педагогов. Больше всего не хватает математиков (110 человек), учителей русского и английского языков (99 и 83 вакансии соответственно). А вот физруков нужно всего 34.