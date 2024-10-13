Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов

Posted 13 октября 2024, 04:02
Published 13 октября 2024, 04:02
Modified 13 октября 2024, 04:02
Updated 13 октября 2024, 04:02
В департаменте образования Городу55 рассказали, сколько психологов не хватает в школах Омска. По данным ведомства, по штатному расписанию в образовательных учреждениях города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.
«Согласно нормативным документам, 1 ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с норматипными обучающимися 1 ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“. Вакантные должности распределяются между основными работниками учреждений в соответствии с трудовым законодательством», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что проблема нехватки учителей остается актуальной. В общей сложности городским школам сейчас нужны 797 педагогов. Больше всего не хватает математиков (110 человек), учителей русского и английского языков (99 и 83 вакансии соответственно). А вот физруков нужно всего 34.