«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова

Как сегодня отметили в своем сообщении представители «Авангарда», Алексей Черепанов был настоящей надеждой российского хоккея — звание мастера спорта, полученное в раннем возрасте, это только подтверждает. Но в клубе его по-прежнему помнят тем самым обаятельным молодым человеком, мечтавшим об игре в составе сборной России и золотой медали Олимпийских игр. Но все же, игроки верят, что Алексей Черепанов по-прежнему с ними — номер «7» выведен из обращения клуба, а в 2021, «золотом» году «Авангарда», хоккеисты почтили память товарища, привезя Кубок Гагарина к его могиле.