«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова

Posted 13 октября, 12:06
Published 13 октября, 12:06
Modified 13 октября, 12:08
Updated 13 октября, 12:08
Понедельник 13 октября 2008 года стал «черной датой» для омского хоккея: молодой форвард омского клуба, игравший под №7, трагически погиб во время матча в городе Чехов — тогда на льду сошлись хоккейные клубы «Витязь» и «Авангард». 19-летний форвард почувствовал себя плохо во время игры и ушел на скамейку запасных, но спасти юношу не удалось.
Как сегодня отметили в своем сообщении представители «Авангарда», Алексей Черепанов был настоящей надеждой российского хоккея — звание мастера спорта, полученное в раннем возрасте, это только подтверждает. Но в клубе его по-прежнему помнят тем самым обаятельным молодым человеком, мечтавшим об игре в составе сборной России и золотой медали Олимпийских игр. Но все же, игроки верят, что Алексей Черепанов по-прежнему с ними — номер «7» выведен из обращения клуба, а в 2021, «золотом» году «Авангарда», хоккеисты почтили память товарища, привезя Кубок Гагарина к его могиле.
Сегодня член Совета директоров клуба, Евгений Шастин, вместе с Кириллом Алексеевым — директором хоккейной академии «Авангард», а также ее воспитанниками и сотрудниками клуба вновь навестили могилу Алексея Черепанова и возложили цветы.
Память о хоккеисте бережно хранит и домашняя арена «Авангарда»: весной прошлого года в стенах G-Drive Арены состоялся концерт Василия Вакуленко, известного россиянам под псевдонимом «Баста» — среди трек-листа выступления исполнителя была и песня «Моя игра», исполненная в память об Алексее Черепанове.