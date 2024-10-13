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Posted 13 октября, 12:06

Published 13 октября, 12:06

Modified 13 октября, 12:08

Updated 13 октября, 12:08

Представители «Авангарда» возложили цветы к могиле хоккеиста

«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова

13 октября 2024, 12:06
Фото: Telegram-канал «ХК „Авангард“ Омск»
Представители «Авангарда» возложили цветы к могиле хоккеиста

Хоккеисты омского «Авангарда» навестили могилу Алексея Черепанова

16 лет назад не стало хоккеиста Алексея Черепанова — сердце «ястреба» остановилось за 3 минуты до финальной сирены матча между «Авангардом» и «Витязем».

Понедельник 13 октября 2008 года стал «черной датой» для омского хоккея: молодой форвард омского клуба, игравший под №7, трагически погиб во время матча в городе Чехов — тогда на льду сошлись хоккейные клубы «Витязь» и «Авангард». 19-летний форвард почувствовал себя плохо во время игры и ушел на скамейку запасных, но спасти юношу не удалось.

Как сегодня отметили в своем сообщении представители «Авангарда», Алексей Черепанов был настоящей надеждой российского хоккея — звание мастера спорта, полученное в раннем возрасте, это только подтверждает. Но в клубе его по-прежнему помнят тем самым обаятельным молодым человеком, мечтавшим об игре в составе сборной России и золотой медали Олимпийских игр. Но все же, игроки верят, что Алексей Черепанов по-прежнему с ними — номер «7» выведен из обращения клуба, а в 2021, «золотом» году «Авангарда», хоккеисты почтили память товарища, привезя Кубок Гагарина к его могиле.

Возложение цветов к могиле хоккеистаВозложение цветов к могиле хоккеиста
Возложение цветов к могиле хоккеиста. Фото: Telegram-канал «ХК „Авангард“ Омск»

Сегодня член Совета директоров клуба, Евгений Шастин, вместе с Кириллом Алексеевым — директором хоккейной академии «Авангард», а также ее воспитанниками и сотрудниками клуба вновь навестили могилу Алексея Черепанова и возложили цветы.

Память о хоккеисте бережно хранит и домашняя арена «Авангарда»: весной прошлого года в стенах G-Drive Арены состоялся концерт Василия Вакуленко, известного россиянам под псевдонимом «Баста» — среди трек-листа выступления исполнителя была и песня «Моя игра», исполненная в память об Алексее Черепанове.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Смерть#Новости#Трагедия#Память#Омский авангард#Кубок Гагарина#Алексей Черепанов
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