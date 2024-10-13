«Хоккейная фамилия». Совет директоров омского «Авангарда» избрал нового председателя

Posted 13 октября, 07:21
Published 13 октября, 07:21
Modified 13 октября, 07:23
Updated 13 октября, 07:23
Сообщение о новом назначении в руководящем составе омского хоккейного клуба было опубликовано сегодня, 13 октября, пресс-службой хоккейного клуба. Напомним, ранее пост председателя Совета директоров хоккейного клуба занимал Михаил Аверин — 5 октября он сложил свои полномочия.
По словам Евгения Кожевникова, новая должность для него — большая честь и ответственность, поскольку «Авангард» — не только флагманский представитель российского хоккея, но и гордость для омичей. Новый председатель Совета директоров в своем заявлении отмечает, что персонал и команда хоккейного клуба приложат все усилия для выхода «Авангарда» в число лучших клубов КХЛ.
Как отмечается в сообщении пресс-службы хоккейного клуба, Евгений Кожевников — выпускник РАНХиГС, с 2016 года работает в компании «Газпром нефть». Также ему принадлежит и звание победителя в конкурсе «Лидеры России». Кроме того, упоминается, что Евгений Кожевников сам неоднократно выходил на лед в качестве участника соревнований Федерации хоккея России.
Эти данные подтверждает и мнение обозревателя спортивного издания «Спорт-Экспресс», Михаила Зислиса: по его словам, новый руководитель — «не посторонний человек» для хоккея, и к тому же — сам игрок любительского уровня. Также Михаил Зислис отмечает, что фамилия Кожевниковых и до этого была известна в хоккейных кругах: двоюродные братья нового председателя Совета директоров «Авангарда» уже успели отметиться в большом хоккее: Кирилл Кожевников провел порядка 17 матчей в КХЛ, а Роман Кожевников был признан одним из самых интересных форвардов по 2009 году рождения.