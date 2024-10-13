«Хоккейная фамилия». Совет директоров омского «Авангарда» избрал нового председателя

Эти данные подтверждает и мнение обозревателя спортивного издания «Спорт-Экспресс», Михаила Зислиса: по его словам, новый руководитель — «не посторонний человек» для хоккея, и к тому же — сам игрок любительского уровня. Также Михаил Зислис отмечает, что фамилия Кожевниковых и до этого была известна в хоккейных кругах: двоюродные братья нового председателя Совета директоров «Авангарда» уже успели отметиться в большом хоккее: Кирилл Кожевников провел порядка 17 матчей в КХЛ, а Роман Кожевников был признан одним из самых интересных форвардов по 2009 году рождения.