Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани

Posted 13 октября, 13:45
Published 13 октября, 13:45
Modified 13 октября, 13:47
Updated 13 октября, 13:47
По оценкам специалистов, площадь обвала межэтажных перекрытий составляет порядка 100 кв. м. — причина инцидента пока что устанавливается. Однако, как отмечают «Новые известия», без погибших не обошлось — под завалами было обнаружено тело человека, предположительно — представителя медперсонала диспансера.
Из поврежденного здания было эвакуировано более 206 человек — их разместили в соседних корпусах учреждения. Как отмечается, происшествие уже привлекло к себе внимание силовых ведомств — Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье халатность. На месте обрушения уже работают самые опытные специалисты СКР. Причина обрушения неизвестна.
Напомним, ранее Город55 сообщал о взрыве самогонного аппарата в одной из омских квартир: сразу после характерного хлопка жители соседних квартир были обеспокоены вероятностью обрушения дома — одна из местных жителей обнаружила целые трещины на стенах своего жилья, однако после обследования основных конструкций пятиэтажки жителям позволили вернуться домой — угроза миновала.