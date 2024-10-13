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Posted 13 октября, 13:45

Published 13 октября, 13:45

Modified 13 октября, 13:47

Updated 13 октября, 13:47

иллюстрация

Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани

13 октября 2024, 13:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Краснодарском крае произошло обрушение перекрытий психдиспансера

Первые сообщения о происшествии в кореновском психоневрологическом диспансере поступили спасателям вскоре после полуночи: известно как минимум об одном погибшем.

По оценкам специалистов, площадь обвала межэтажных перекрытий составляет порядка 100 кв. м. — причина инцидента пока что устанавливается. Однако, как отмечают «Новые известия», без погибших не обошлось — под завалами было обнаружено тело человека, предположительно — представителя медперсонала диспансера.

Из поврежденного здания было эвакуировано более 206 человек — их разместили в соседних корпусах учреждения. Как отмечается, происшествие уже привлекло к себе внимание силовых ведомств — Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье халатность. На месте обрушения уже работают самые опытные специалисты СКР. Причина обрушения неизвестна.

Напомним, ранее Город55 сообщал о взрыве самогонного аппарата в одной из омских квартир: сразу после характерного хлопка жители соседних квартир были обеспокоены вероятностью обрушения дома — одна из местных жителей обнаружила целые трещины на стенах своего жилья, однако после обследования основных конструкций пятиэтажки жителям позволили вернуться домой — угроза миновала.

Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских Нефтяниках
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#Илья Скобин#Происшествия#Следственный комитет#Эвакуация#Уголовное дело#Новости#Халатность#Жертвы#Обрушение
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