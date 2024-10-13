Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани

Из поврежденного здания было эвакуировано более 206 человек — их разместили в соседних корпусах учреждения. Как отмечается, происшествие уже привлекло к себе внимание силовых ведомств — Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье халатность. На месте обрушения уже работают самые опытные специалисты СКР. Причина обрушения неизвестна.