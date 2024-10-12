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Posted 12 октября, 06:17

Published 12 октября, 06:17

Modified 12 октября, 06:29

Updated 12 октября, 06:29

Иллюстрация

Валит горячий пар. В Омске на Левом берегу провалился асфальт

12 октября 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске провалилась дорога, а из дыры валит горячий пар

Инцидент произошел возле жилого дома на улице Степанца.

В Омске на Левом берегу, на Степанца, 10/4, провалилась земля неподалеку от жилого дома прямо за бордюром тротуарной дорожки.

Об этом случае омичи рассказали в соцсетях. По их словам, в спецслужбах трубку не берут, поэтому они не знают, что делать и как спрятать дыру. Из нее валит горячий пар: видимо, внизу проходят трубы теплотрассы.

Фото: Скриншот паблика Омский новостной поезд

Напомним, что вчера в Омске наблюдался сильный дождь со снегом, вероятно, что земля не выдержала таких перепадов и развалилась.

Как уже писал Город55, в десятках домов по всему городу из-за повреждений на теплосетях отсутствует теплоснабжение. Представители «Тепловой компании» не справляются с потоком работ из-за малого количества работников, поэтому на них привлекаются сотрудники из других компаний.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Новости
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