Валит горячий пар. В Омске на Левом берегу провалился асфальт

Posted 12 октября, 06:17
Published 12 октября, 06:17
Modified 12 октября, 06:29
Updated 12 октября, 06:29
В Омске на Левом берегу, на Степанца, 10/4, провалилась земля неподалеку от жилого дома прямо за бордюром тротуарной дорожки.
Об этом случае омичи рассказали в соцсетях. По их словам, в спецслужбах трубку не берут, поэтому они не знают, что делать и как спрятать дыру. Из нее валит горячий пар: видимо, внизу проходят трубы теплотрассы.
Напомним, что вчера в Омске наблюдался сильный дождь со снегом, вероятно, что земля не выдержала таких перепадов и развалилась.
Как уже писал Город55, в десятках домов по всему городу из-за повреждений на теплосетях отсутствует теплоснабжение. Представители «Тепловой компании» не справляются с потоком работ из-за малого количества работников, поэтому на них привлекаются сотрудники из других компаний.