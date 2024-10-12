Успешный грибной сезон. Омичи поделились итогами своей «тихой охоты»

Posted 12 октября, 13:30
Published 12 октября, 13:30
Modified 12 октября, 13:49
Updated 12 октября, 13:49
В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» омичи рассказали о своих грибных находках, которые им удалось урвать в октябре. Пока в регионе стояла теплая погода, грибники приложили все усилия, чтобы не пропустить дары природы.
Неподалеку от Черлакского тракта в лесу поселка Розовка омичка набрала пять килограммов вешенок. Многие из плодов оказались подсохшими, но это не омрачило радость девушки.
Еще одним завидным урожаем поделился омич. Он нашел много вешенок в лесах неподалеку от Черлакского тракта. Мужчина собрал несколько увесистых пакетов, которые еле поместились в багажник его машины.
Вот таких белоснежных красавцев нашла омичка в одном из лесов, которыми богата Омская область. Вероятно, это подосиновики. С ними можно потушить овощи или добавить их в суп, а также просто засолить на зиму.
Такими необычными рыжими красавцами поделилась одна из подписчиц паблика, не уточнив, в каком именно лесу она их обнаружила.
В поселке Крутая Горка омичка нашла не очень много грибов, но они очень крупные и привлекательные. Как отметила девушка, ей очень понравились прогулка и свежий лесной воздух. Ее находка похожа на популярный вид грибов — это грузди.