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Posted 12 октября, 13:30

Published 12 октября, 13:30

Modified 12 октября, 13:49

Updated 12 октября, 13:49

Омичи закрыли грибной сезон и поделились своими находками

Успешный грибной сезон. Омичи поделились итогами своей «тихой охоты»

12 октября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney

Омичи закрыли грибной сезон и поделились своими находками

Грибники выносили свою добычу из лесов большими корзинами. Теперь они готовятся делать запасы на зиму.

В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» омичи рассказали о своих грибных находках, которые им удалось урвать в октябре. Пока в регионе стояла теплая погода, грибники приложили все усилия, чтобы не пропустить дары природы.

Неподалеку от Черлакского тракта в лесу поселка Розовка омичка набрала пять килограммов вешенок. Многие из плодов оказались подсохшими, но это не омрачило радость девушки.

Грибы почти сливаются с осенней листвой, но для опытных грибников это не помехаГрибы почти сливаются с осенней листвой, но для опытных грибников это не помеха
Грибы почти сливаются с осенней листвой, но для опытных грибников это не помеха. Фото: Грибники Омска

Еще одним завидным урожаем поделился омич. Он нашел много вешенок в лесах неподалеку от Черлакского тракта. Мужчина собрал несколько увесистых пакетов, которые еле поместились в багажник его машины.

Таким ножом грибники аккуратно срезают грибы так, чтобы не повредить грибницу. На этих местах в следующем году вырастут новые грибочкиТаким ножом грибники аккуратно срезают грибы так, чтобы не повредить грибницу. На этих местах в следующем году вырастут новые грибочки
Таким ножом грибники аккуратно срезают грибы так, чтобы не повредить грибницу. На этих местах в следующем году вырастут новые грибочки. Фото: Грибники Омска

Вот таких белоснежных красавцев нашла омичка в одном из лесов, которыми богата Омская область. Вероятно, это подосиновики. С ними можно потушить овощи или добавить их в суп, а также просто засолить на зиму.

Четыре ведра и большой пакет — такой находке позавидует любой опытный грибникЧетыре ведра и большой пакет — такой находке позавидует любой опытный грибник
Четыре ведра и большой пакет — такой находке позавидует любой опытный грибник. Фото: Грибники Омска

Такими необычными рыжими красавцами поделилась одна из подписчиц паблика, не уточнив, в каком именно лесу она их обнаружила.

Скорее всего, это грибы-опята, но неизвестно, съедобен ли этот вид на фотоСкорее всего, это грибы-опята, но неизвестно, съедобен ли этот вид на фото
Скорее всего, это грибы-опята, но неизвестно, съедобен ли этот вид на фото. Фото: Грибники Омска

В поселке Крутая Горка омичка нашла не очень много грибов, но они очень крупные и привлекательные. Как отметила девушка, ей очень понравились прогулка и свежий лесной воздух. Ее находка похожа на популярный вид грибов — это грузди.

Свою добычу она аккуратно расфасовала по корзинкамСвою добычу она аккуратно расфасовала по корзинкам
Свою добычу она аккуратно расфасовала по корзинкам. Фото: Грибники Омска
Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки
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#Кристина Антоносян#Омск#Охота#Лес#Новости#Природа#Грибы#Урожай#Грибники
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