Почти все квартиры однокомнатные. В Омске на 21-й Амурской построят необычный дом

Отметим, что «Зелёный сад» станет не просто жилым комплексом, а целой городской средой, состоящей из 19 домов. Строительство началось на безымянной улице к западу от бывшего «Леруа Мерлен» и к юго-западу от ЖК «Новый Амур». Застройщик обещает комплексное развитие территории.