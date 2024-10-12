Почти все квартиры однокомнатные. В Омске на 21-й Амурской построят необычный дом

Posted 12 октября, 09:41
Published 12 октября, 09:41
Modified 12 октября, 10:20
Updated 12 октября, 10:20
В Омске продолжается активное развитие микрорайона «Зелёный сад», который вскоре пополнится новым 11-этажным домом. Департамент архитектуры города уже выдал разрешение на строительство, рассказали в мэрии.
Особенностью нового здания станет преобладание однокомнатных квартир: из 268 квартир 250 будут именно такими. Скорее всего, это связано с растущим спросом на компактные и доступные квартиры.
Застройщиком выступает ООО «Завод строительных конструкций №1», однако сроки завершения возведения пока остаются неизвестными. Новый дом будет располагаться по адресу: улица 21-й Амурская, в окружении других строящихся объектов микрорайона.
Отметим, что «Зелёный сад» станет не просто жилым комплексом, а целой городской средой, состоящей из 19 домов. Строительство началось на безымянной улице к западу от бывшего «Леруа Мерлен» и к юго-западу от ЖК «Новый Амур». Застройщик обещает комплексное развитие территории.
Как уже писал Город55, в Омске ускорились темпы строительства нового жилья. В 2024 году очень много застройщиков из других городов начали строить жилье в Сибири.