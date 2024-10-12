Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка

Кроме того, идет подготовка к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, расположенного рядом с телецентром. Сложность этого проекта заключается в необходимости сохранить движение на мосту во время его ремонта. Тем не менее, специалисты нашли техническое решение, которое позволит оставить проезд по четырем полосам, минимизируя неудобства для автомобилистов.