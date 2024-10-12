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Posted 12 октября, 12:10

Published 12 октября, 12:10

Modified 12 октября, 13:47

Updated 12 октября, 13:47

Стало известно, когда в Омске откроют все перекрестки на бульваре Архитекторов

Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка

12 октября 2024, 12:10
Фото: Правительство Омской области

Стало известно, когда в Омске откроют все перекрестки на бульваре Архитекторов

К середине ноября планируется возобновить движение на всех перекрестках дороги.

В Омске продолжается важный этап реконструкции бульвара Архитекторов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с мэром Сергеем Шелестом провели выездное совещание на месте работ, чтобы проконтролировать ход проекта и обсудить его дальнейшие этапы.

Подрядчик уверяет, что к середине ноября движение транспорта будет возобновлено через все перекрестки магистрали. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей и гостей города. На данный момент два перекрестка уже открыты.

В 2025 году в рамках проекта реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов планируется завершить работы на съездах, обустроить площадку для разворота троллейбусов, обустроить контактную троллейбусную сеть. Эти работы будут осуществляться в рамках контракта, который уже запланирован на 2025 год.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Кроме того, идет подготовка к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, расположенного рядом с телецентром. Сложность этого проекта заключается в необходимости сохранить движение на мосту во время его ремонта. Тем не менее, специалисты нашли техническое решение, которое позволит оставить проезд по четырем полосам, минимизируя неудобства для автомобилистов.

Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начнется 26 октября и продлится до конца 2026 года. Этот же подрядчик ранее ремонтировал Ленинградский мост, и ремонт прошел успешно. В настоящее время ведутся подготовительные работы: обустраивается строительная площадка и вырубаются деревья в зоне ремонта. Напомним, что этими проектами занимается ООО «СтройТраст», который также обустроит парк Победы в Омске.

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