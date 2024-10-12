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Posted 12 октября, 14:05

Published 12 октября, 14:05

Modified 12 октября, 14:09

Updated 12 октября, 14:09

Омский «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 4:2

Отставке главного тренера быть? Омский «Авангард» проиграл «Металлургу»

12 октября 2024, 14:05
Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 4:2

Во время матча главный тренер «Авангарда» заменил вратаря, но кардинально на ход игры это не повлияло.

Сегодня, 12 октября, магнитогорский «Металлург» принимал у себя на льду омский «Авангард».

Матч «ястребов» с действующим чемпионом КХЛ стал для омичей испытанием. Начало игры даже немного шокировало болельщиков, уже на первой минуте Алексей Маклюков поразил ворота «Авангарда», а на второй минуте Михайлис удвоил преимущество «магнитки». В ответ на стремительное развитие событий тренер «Авангарда» принял решение заменить вратаря, но даже это не смогло кардинально изменить ход игры. Благодаря шайбе Ивана Игумнова омичам удалось отыграться, но на перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Металлурга».

В третьем периоде капитан Дамир Шарипзянов вновь подарил надежду болельщикам, сократив отставание до минимума. Однако ошибка в численности и удаление Рида Буше привели к финальному счету 4:2 в пользу «магнитки». В итоге «Авангарду» не удалось одержать победу над сильным соперником.

Как уже писал Город55, в руководстве клуба подумывают об отставке главного тренера. Все будет зависеть от исхода будущих матчей. Игра с «Металлургом» должна стать одним из определяющих факторов.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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