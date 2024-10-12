Отставке главного тренера быть? Омский «Авангард» проиграл «Металлургу»

Матч «ястребов» с действующим чемпионом КХЛ стал для омичей испытанием. Начало игры даже немного шокировало болельщиков, уже на первой минуте Алексей Маклюков поразил ворота «Авангарда», а на второй минуте Михайлис удвоил преимущество «магнитки». В ответ на стремительное развитие событий тренер «Авангарда» принял решение заменить вратаря, но даже это не смогло кардинально изменить ход игры. Благодаря шайбе Ивана Игумнова омичам удалось отыграться, но на перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Металлурга».