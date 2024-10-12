Омичи выступили в «Лиге городов» на телеканале ТНТ

Posted 12 октября, 07:41
Published 12 октября, 07:41
Modified 12 октября, 10:02
Updated 12 октября, 10:02
В пятницу на канале ТНТ зрителям показали второй выпуск нового сезона проекта «Лига городов». Команды комиков из разных уголков России сражаются за главный приз в 10 миллионов рублей, и в этот раз на сцене блистала команда омичей «ВВ».
Смелые и креативные, омичи решили порадовать зрителей пародией на известного рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Цензори, а также подготовили шутки, отсылающие к классике советского кино. Но ни один из членов жюри не нажал заветную кнопку выбора, и команда не прошла во второй тур. Несмотря на это, ребята из «ВВ» сохраняют позитивный настрой.
«Конечно, немного расстроены, но мы понимаем, что это часть процесса. Мы воспринимаем это как точку на нашем длинном пути. Каждое поражение — это возможность учиться и расти», — поделились участники команды.
Ранее Город55 писал про омича, который принял участие в шоу Гарика Мартиросяна и выиграл миллион рублей.