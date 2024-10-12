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Posted 12 октября, 07:41

Published 12 октября, 07:41

Modified 12 октября, 10:02

Updated 12 октября, 10:02

Омичи не смогли впечатлить жюри «Лиги городов» своими шутками

Омичи выступили в «Лиге городов» на телеканале ТНТ

12 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI

Омичи не смогли впечатлить жюри «Лиги городов» своими шутками

Тем не менее, ребята рады, что смогли выступить на известном телеканале.

В пятницу на канале ТНТ зрителям показали второй выпуск нового сезона проекта «Лига городов». Команды комиков из разных уголков России сражаются за главный приз в 10 миллионов рублей, и в этот раз на сцене блистала команда омичей «ВВ».

Фото: ТНТ

Смелые и креативные, омичи решили порадовать зрителей пародией на известного рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Цензори, а также подготовили шутки, отсылающие к классике советского кино. Но ни один из членов жюри не нажал заветную кнопку выбора, и команда не прошла во второй тур. Несмотря на это, ребята из «ВВ» сохраняют позитивный настрой.

«Конечно, немного расстроены, но мы понимаем, что это часть процесса. Мы воспринимаем это как точку на нашем длинном пути. Каждое поражение — это возможность учиться и расти», — поделились участники команды.
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Шутки#Участники#Жюри#ТНТ
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