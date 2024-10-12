Омичи выступили в «Лиге городов» на телеканале ТНТ

Смелые и креативные, омичи решили порадовать зрителей пародией на известного рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Цензори, а также подготовили шутки, отсылающие к классике советского кино. Но ни один из членов жюри не нажал заветную кнопку выбора, и команда не прошла во второй тур. Несмотря на это, ребята из «ВВ» сохраняют позитивный настрой.