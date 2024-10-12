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Posted 12 октября, 13:05

Published 12 октября, 13:05

Modified 12 октября, 13:15

Updated 12 октября, 13:15

На трассе из Омска в Новосибирск сняли ограничения из-за непогоды

Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения

12 октября 2024, 13:05

На трассе из Омска в Новосибирск сняли ограничения из-за непогоды

По дороге федерального значения можно ездить неограниченно.

Ограничения на двух участках трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, введенные из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда, отменены. Госавтоинспекция Тюменской области подтвердила, что теперь весь транспорт может беспрепятственно двигаться по федеральной автодороге, что значительно улучшит ситуацию для водителей и пассажиров.

Это радостная новость для автомобилистов, которые столкнулись с трудностями на пути из-за непогоды. Тем не менее, в регионе наблюдается гололед, омичам советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию между автомобилями, не забывать про световые приборы и знаки.

Холодную погоду прогнозируют и на выходные, и на начало рабочей недели. В некоторых местах температура может опуститься до -13 градусов. В Омск на днях пришел первый снег, на дорогах гололед.

До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра
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#Кристина Антоносян#Погода#Дороги#Снег#Омск#Новосибирск#Тюменская область#Гололед#Автомобилисты#Новости#Госавтоинспекция
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