Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения

Posted 12 октября, 13:05
Published 12 октября, 13:05
Modified 12 октября, 13:15
Updated 12 октября, 13:15
Ограничения на двух участках трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, введенные из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда, отменены. Госавтоинспекция Тюменской области подтвердила, что теперь весь транспорт может беспрепятственно двигаться по федеральной автодороге, что значительно улучшит ситуацию для водителей и пассажиров.
Это радостная новость для автомобилистов, которые столкнулись с трудностями на пути из-за непогоды. Тем не менее, в регионе наблюдается гололед, омичам советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию между автомобилями, не забывать про световые приборы и знаки.
Холодную погоду прогнозируют и на выходные, и на начало рабочей недели. В некоторых местах температура может опуститься до -13 градусов. В Омск на днях пришел первый снег, на дорогах гололед.