Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения

Это радостная новость для автомобилистов, которые столкнулись с трудностями на пути из-за непогоды. Тем не менее, в регионе наблюдается гололед, омичам советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию между автомобилями, не забывать про световые приборы и знаки.