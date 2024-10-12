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Posted 12 октября, 06:07

Published 12 октября, 06:07

Modified 12 октября, 06:18

Updated 12 октября, 06:18

На Омск надвигаются морозы до -13, туман и северный ветер

До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра

12 октября 2024, 06:07
Фото: 1MI

На Омск надвигаются морозы до -13, туман и северный ветер

Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом на выходные и понедельник.

13 октября ночью ожидается температура от -3 до -8°C, при прояснении возможны морозы до -13°C. Днем температура поднимется до +3°C. Ветер северо-восточный, северный, со скоростью 5-10 м/с. Осадков не предсказывается, но на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет расти ночью и останется стабильным днем.

14 октября также пройдет без осадков, но ночью местами возможен туман. Температура ночью составит -6…-11°C, а днем поднимется до +6°C. Ветер северо-западный, скорость 2-9 м/с.

15 октября сохранится аналогичная погода: преимущественно без осадков и местами туман ночью. Температура ночью составит -3…-8°C, при прояснении до -13°C, а днем ожидается +2…+7°C. Ветер западный, скорость 3-10 м/с.

Напомним, что вчера, 11 октября, в Омск пришел первый снег с дождем, а на дорогах была сильная гололедица.

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#Кристина Антоносян#Общество#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Гололедица#Туман#Температура#Осадки#Ветер#Атмосферное давление
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