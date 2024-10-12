До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра

13 октября ночью ожидается температура от -3 до -8°C, при прояснении возможны морозы до -13°C. Днем температура поднимется до +3°C. Ветер северо-восточный, северный, со скоростью 5-10 м/с. Осадков не предсказывается, но на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет расти ночью и останется стабильным днем.