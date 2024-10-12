Дефицит витамина D в солнечном Омске: почему мы страдаем от него

Многие сталкиваются с дефицитом витамина D, особенно в холодное время года. Основная причина — нехватка солнечного света, потому что именно под влиянием солнечных лучей в организме происходит его синтез. По информации Роспотребнадзора, около 60% россиян хронически страдают от такого авитаминоза. А зимой ситуация усугубляется еще больше.