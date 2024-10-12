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Posted 12 октября 2024, 16:57

Published 12 октября 2024, 16:57

Modified 13 октября 2024, 03:47

Updated 13 октября 2024, 03:47

Врач объяснил, почему жители солнечного Омска страдают от дефицита витамина D

Дефицит витамина D в солнечном Омске: почему мы страдаем от него

12 октября 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.

Врач объяснил, почему жители солнечного Омска страдают от дефицита витамина D

Осенью и зимой нехватку витамина D можно обнаружить практически у каждого. Чем это опасно и как решить проблему, когда почти всегда пасмурно? Разбираемся.

Многие сталкиваются с дефицитом витамина D, особенно в холодное время года. Основная причина — нехватка солнечного света, потому что именно под влиянием солнечных лучей в организме происходит его синтез. По информации Роспотребнадзора, около 60% россиян хронически страдают от такого авитаминоза. А зимой ситуация усугубляется еще больше.

В ведомстве рассказали о некоторых важнейших положительных эффектах, которые оказывает витамин D на организм человека:

  • участвует в процессах обмена и усвоения кальция и магния — соответственно, при дефиците витамина D страдает костная и мышечная ткань, нервная система;
  • регулирует работу нервной системы и благотворно влияет на настроение и психоэмоциональное состояние человека, один из сильнейших естественных антидепрессантов;
  • участвует в процессах обмена глюкозы, способствует стабилизации уровня сахара в крови;
  • участвует в работе иммунной системы.

Острый дефицит «солнечного» витамина в организме прежде всего сказывается на состоянии костей, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев. Это приводит к развитию рахита у детей и остеомаляции у взрослых, то есть деформации костей скелета и, как следствие, частым переломам.

«Омская область, как один из самых „богатых“ солнцем регионов России, предоставляет нам дополнительную возможность накопления витамина Д в коже. Для этого достаточно ежедневно бывать на улице хотя бы 20-30 минут. Хотя и тут нужно помнить, что избыточное пребывание на солнце не всегда полезно», — отметил Николаев.

В Роспотребнадзоре рекомендуют больше гулять, в течение рабочего дня проводить перерывы на свежем воздухе и не использовать зимой солнцезащитный крем, что получить необходимое количество витамина D. Что касается продуктов: больше всего витамина D содержится в рыбе, печени, яичном желтке, грибах лисичках, сливочном масле.

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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Грибы#Солнце#Рыба#Переломы#Сливочное масло#Иммунная система#Лисички
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