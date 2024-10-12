Билеты раскуплены. Омские казаки не смогли отменить концерт Арбениной

В Омске 23 ноября состоится концерт группы «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Выступление пройдет в стенах G-Drive Арены. На сайтах по продаже билетов есть информация, что свободных мест осталось совсем мало, из чего можно сделать вывод, что концерт все-таки состоится.