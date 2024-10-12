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Posted 12 октября, 08:18

Published 12 октября, 08:18

Modified 12 октября, 10:09

Updated 12 октября, 10:09

Иллюстрация

Билеты раскуплены. Омские казаки не смогли отменить концерт Арбениной

12 октября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Казаки не смогли отменить выступление Дианы Арбениной в Омске

Большинство билетов уже раскуплены, но пока остается много свободных мест на танцполе.

В Омске 23 ноября состоится концерт группы «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Выступление пройдет в стенах G-Drive Арены. На сайтах по продаже билетов есть информация, что свободных мест осталось совсем мало, из чего можно сделать вывод, что концерт все-таки состоится.

Стоимость билетов варьируется от 2500 до 10 000 рублей в зависимости от места. Всего осталось еще около 500 свободных мест: это танцпол, фанзона и места в секторах.

Как уже писал Город55, омичи резко ответили на предложение казаков по отмене концерта. Пользователи социальных сетей уверены, что совет атаманов не имеет права решать, какие мероприятия будут проходить в городе.

«Кто вас уполномочил требовать от лица всех омичей?» — задалась вопросом одна из поклонниц артистки.

Атаман Омского казачьего общества Алексей Ромахин также отметил, что окончательное решение о проведении концерта примет региональное министерство культуры.

«Не вам решать». Омичи отреагировали на требование казаков отменить концерт Арбениной
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Казаки#Билеты#Новости#Концерт#G-Drive Арена#Министерство культуры
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