Билеты раскуплены. Омские казаки не смогли отменить концерт Арбениной

Posted 12 октября, 08:18
Published 12 октября, 08:18
Modified 12 октября, 10:09
Updated 12 октября, 10:09
В Омске 23 ноября состоится концерт группы «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Выступление пройдет в стенах G-Drive Арены. На сайтах по продаже билетов есть информация, что свободных мест осталось совсем мало, из чего можно сделать вывод, что концерт все-таки состоится.
Стоимость билетов варьируется от 2500 до 10 000 рублей в зависимости от места. Всего осталось еще около 500 свободных мест: это танцпол, фанзона и места в секторах.
Как уже писал Город55, омичи резко ответили на предложение казаков по отмене концерта. Пользователи социальных сетей уверены, что совет атаманов не имеет права решать, какие мероприятия будут проходить в городе.
«Кто вас уполномочил требовать от лица всех омичей?» — задалась вопросом одна из поклонниц артистки.
Атаман Омского казачьего общества Алексей Ромахин также отметил, что окончательное решение о проведении концерта примет региональное министерство культуры.