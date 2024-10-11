Внезапные 100 миллионов. Омичи поделились, на что потратили бы крупный выигрыш

Posted 11 октября, 10:23
Published 11 октября, 10:23
Modified 11 октября, 10:25
Updated 11 октября, 10:25
Недавнее исследование, проведенное популярным сервисом поиска работы SuperJob, выяснило, какие мечты греют сердца жителей Омска в случае выигрыша внушительной суммы в 100 миллионов рублей. Результаты опроса демонстрируют разнообразие желаний омичей, но в целом большинство из них нацелено на создание стабильности и комфорта в жизни.
Исследование показало, что почти 60% опрошенных омичей рассматривали бы возможность инвестировать выигрыш в недвижимость. Каждый четвёртый респондент выразил желание вложить деньги в покупку автомобиля.
Интересным аспектом опроса стало то, что около 20% участников мечтают о поездках в разные уголки мира, в то время как 12% готовы сделать пожертвования на благотворительность.
Разделение по половому признаку показало, что мужчины чаще задумываются о создании собственного бизнеса и инвестициях в ценные бумаги. В то же время женщины больше ориентируются на покупку жилья и автомобилей.
В ходе опроса также выяснилось, что порядка 27% омичей время от времени покупают лотерейные билеты. При этом мужчины проявляют более высокую склонность к азартным играм, так как 33% участников мужского пола признались в покупке лотерейных билетов, тогда как среди женщин этот показатель составил только 21%.
Интересно, что лотерейные билеты чаще приобретают люди старшего возраста. Так, 37% респондентов старше 45 лет иногда делают ставки, против 22% среди молодежи до 34 лет. Это говорит о том, что азартные игры имеют свои особые предпочтения среди возрастных групп.
Ранее Город55 сообщил, что омские супруги Владимир и Кристина стали обладателями 30 млн рублей, выиграв в лотерею «Столото». Пара планирует потратить выигрыш на покупку собственного дома.