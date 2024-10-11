Внезапные 100 миллионов. Омичи поделились, на что потратили бы крупный выигрыш

В ходе опроса также выяснилось, что порядка 27% омичей время от времени покупают лотерейные билеты. При этом мужчины проявляют более высокую склонность к азартным играм, так как 33% участников мужского пола признались в покупке лотерейных билетов, тогда как среди женщин этот показатель составил только 21%.