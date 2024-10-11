В омском микрорайоне «Зеленый сад» появится новый жилой дом на 268 квартир

Ранее Город55 сообщил, что в омском природном парке «Птичья гавань» появится новая смотровая площадка. На сайте госзакупок уже появилась заявка на ее обустройство. На эти цели выделено 1,4 миллиона рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 16 октября.