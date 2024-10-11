В омском микрорайоне «Зеленый сад» появится новый жилой дом на 268 квартир

Posted 11 октября, 09:06
Published 11 октября, 09:06
Modified 11 октября, 09:08
Updated 11 октября, 09:08
Департамент архитектуры Омска выдал разрешение на строительство нового жилого дома в микрорайоне «Зеленый сад». Одиннадцатиэтажное здание будет возведено на улице 21-я Амурская в Центральном округе города. Общая площадь будущего дома составит 14, 5 тысяч кв.м
В здании будет расположено 268 квартир, из которых 250 будут однокомнатными, а 18 — двухкомнатными.
Проект реализует ООО «Завод строительных конструкций № 1», учредителем которого является «Производственно-коммерческий центр» «Базис», принадлежащий главе компании «Стройбетон» Олегу Золотову.
Ранее Город55 сообщил, что в омском природном парке «Птичья гавань» появится новая смотровая площадка. На сайте госзакупок уже появилась заявка на ее обустройство. На эти цели выделено 1,4 миллиона рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 16 октября.