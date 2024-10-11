В 40 раз дешевле номинала: управляющий «Оши» продал один из активов компании

Покупателем стал некто Никита Бибиков — судя по ИНН, житель Астраханской области. Он заплатит за покупку всего 34 460 рублей 99 копеек. Отметим, что право взыскать долг с Костаняна и остальных уже выставлялось на торги в текущем году и тогда никого не заинтересовало.