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Posted 11 октября, 06:47

Published 11 октября, 06:47

Modified 11 октября, 06:47

Updated 11 октября, 06:47

Конкурсный управляющий «Оши» продал право потребовать долги фирмы

В 40 раз дешевле номинала: управляющий «Оши» продал один из активов компании

11 октября 2024, 06:47
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Оши» продал право потребовать долги фирмы

Речь о «возмещении ущерба, причиненного преступлением».

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Оша» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о ходе торгов, на которые был выставлен один из активов компании. Это право взыскать долг с 4 солидарных должников, Ашота Костаняна, Ашота Матевосяна, Смбата Амиряна и Ирины Чертухиной, «в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением». Решение о взыскании было принято Первомайским судом Новосибирска, речь идет об 1 млн 438 тысячах рублей.

Покупателем стал некто Никита Бибиков — судя по ИНН, житель Астраханской области. Он заплатит за покупку всего 34 460 рублей 99 копеек. Отметим, что право взыскать долг с Костаняна и остальных уже выставлялось на торги в текущем году и тогда никого не заинтересовало.

Группа компаний «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других активов семьи Веретено.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#ОША#Дела о банкротстве
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