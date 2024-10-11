В 40 раз дешевле номинала: управляющий «Оши» продал один из активов компании

Posted 11 октября, 06:47
Published 11 октября, 06:47
Modified 11 октября, 06:47
Updated 11 октября, 06:47
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Оша» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о ходе торгов, на которые был выставлен один из активов компании. Это право взыскать долг с 4 солидарных должников, Ашота Костаняна, Ашота Матевосяна, Смбата Амиряна и Ирины Чертухиной, «в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением». Решение о взыскании было принято Первомайским судом Новосибирска, речь идет об 1 млн 438 тысячах рублей.
Покупателем стал некто Никита Бибиков — судя по ИНН, житель Астраханской области. Он заплатит за покупку всего 34 460 рублей 99 копеек. Отметим, что право взыскать долг с Костаняна и остальных уже выставлялось на торги в текущем году и тогда никого не заинтересовало.
Группа компаний «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других активов семьи Веретено.