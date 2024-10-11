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Posted 11 октября, 04:03

Published 11 октября, 04:03

Modified 11 октября, 04:05

Updated 11 октября, 04:05

Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Омске

Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Омске

11 октября 2024, 04:03
Соревнования состоятся с 19 по 22 декабря на G-Drive Арене.

С 19 по 22 декабря Омск примет на своей ледовой арене сильнейших спортсменов России. На территории G-Drive Арены состоится чемпионат по фигурному катанию. Для омичей приготовили захватывающее представление и насыщенную программу.

Организаторы поделились расписанием мероприятия:

  • 19 декабря в 17:45 состоится торжественное открытие соревнования. В 13:00 пройдут состязания в ритм-танце среди танцевальных дуэтов. В 15:30 на лед выйдут пары, чтобы продемонстрировать умения. Затем запланировано мужское выступление.
  • 20 декабря в 13:15 пройдут соревнования по произвольным танцам, в 16:00 это сделают пары, а затем женщины сольно.
  • 21 декабря — день кульминации. В 14:45 на арену выйдут мужчины, чтобы показать мастерство в произвольной программе. За ними в 18:00 на лед выйдут женщины.
  • 22 декабря в 12:30 состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров Чемпионата. А в 13:30 начнутся показательные выступления, где зрители смогут увидеть любимых спортсменов в непринужденной обстановке.

Соревнования проводит федерация фигурного катания на коньках России при поддержке Правительства Омской области. Актуальную информацию по предстоящим соревнованиям можно узнать из официального телеграм-канала Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию. Приобрести билеты можно на официальном сайте: iceomsk.ru, а также с кешбеком.

Фото: Минспорта Омской области
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