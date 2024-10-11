Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Омске

Соревнования проводит федерация фигурного катания на коньках России при поддержке Правительства Омской области. Актуальную информацию по предстоящим соревнованиям можно узнать из официального телеграм-канала Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию. Приобрести билеты можно на официальном сайте: iceomsk.ru, а также с кешбеком.