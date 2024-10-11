SHOT ПРОВЕРКА рассказала подробно о квадробинге

Posted 11 октября, 11:50
Published 11 октября, 11:50
Modified 11 октября, 11:52
Updated 11 октября, 11:52
Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ попытались понять, почему ребенок носит маску животного и регулярно передвигается на четвереньках. Они решили разобраться в сути квадробинга, узнать его правила и мнения профессиональных психологов по этому поводу, чтобы понять — это спорт, субкультура или не приносящее вреда хобби?
Агент проекта погрузился в сообщество московских квадроберов и узнал, что это увлечение, получившее популярность среди молодежи, может быть довольно опасным. Квадробинг — неофициальный вид спорта, который резко набирает популярность. Дети настолько увлекаются, что начинают не только надевать маски животных и передвигаться на четвереньках, но и имитировать агрессивное поведение, в том числе кусая людей и кушая из миски.
Журналисты также проконсультировались с профессиональным психологом, чтобы понять, что стоит за этим модным трендом и почему дети стремятся изображать кошек и собак.
По словам кандидата психологических наук Екатерины Шумейко, увлечение квадробингом является следствием внутренних процессов, переживаний ребенка. Ему необходимо выплеснуть свою агрессию. Просто как ребенок он не может начать кусаться, но как собака или кошка — может.
По мнению психолога, ребенок таким образом раскрывает свой внутренний мир. Интересно также, какого именно персонажа он выбирает. Что именно он хочет передать? Быть кошкой — это одно, а быть волком — совершенно другое, добавила Шумейко.
Депутат Государственной думы Анна Кузнецова уверена, что дети увлекаются сомнительными увлечениями из-за недостатка информации о полезных занятиях в интернете. По ее словам, сейчас разрабатываются критерии для определения деструктивного контента. Изменения в законодательстве помогут защитить детей от разрушительной информации. Однако депутат Владимир Бурматов считает, что через несколько месяцев популярность квадробинга спадет, и вскоре об этом никто не будет помнить.
В новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог рассказал о негативных последствиях увлечения квадробингом. Журналисты также пообщались с родителями любителей квадроберов и узнали, почему они не только не запрещают, но и поддерживают новое хобби своих детей.