SHOT ПРОВЕРКА рассказала подробно о квадробинге

Агент проекта погрузился в сообщество московских квадроберов и узнал, что это увлечение, получившее популярность среди молодежи, может быть довольно опасным. Квадробинг — неофициальный вид спорта, который резко набирает популярность. Дети настолько увлекаются, что начинают не только надевать маски животных и передвигаться на четвереньках, но и имитировать агрессивное поведение, в том числе кусая людей и кушая из миски.