gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 07:51

Published 11 октября, 07:51

Modified 11 октября, 07:51

Updated 11 октября, 07:51

Пожилые курильщики могут прожить дольше на 4 года, если бросят вредную привычку

Пожилые курильщики могут прожить дольше на 4 года, если бросят вредную привычку

11 октября 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
Исследование американских врачей показало, что даже в 75-летнем возрасте отказ от курения может продлить жизнь на четыре года. Такие выводы сделаны на основе анализа продолжительности жизни курильщиков и тех, кто бросил курить.

В то время как большинство антитабачных кампаний направлено на молодёжь, учёные обнаружили, что отказ от курения в возрасте 55, 65 и даже 75 лет приносит заметные улучшения в здоровье. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Медики сравнили продолжительность жизни среди тех, кто продолжает курить, и тех, кто поборол зависимость. Исследование охватило возрастную группу от 35 до 75 лет.

Так, если 35-летний человек продолжает курить, он может потерять до девяти лет жизни. Однако отказ от привычки позволяет вернуть до восьми лет. Прекращение курения в 65 лет дает 23-процентный шанс прожить на год дольше, а в 75 лет этот шанс составляет 14%. Примерно 10% людей, бросивших курить в 65 лет, прожили как минимум на восемь лет дольше, а 8% из тех, кто отказался от курения в 75 лет, продлили свою жизнь как минимум на четыре года.

Исследователи подчеркивают, что бросить курить никогда не поздно, если человек хочет прожить дольше.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика