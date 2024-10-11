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Posted 11 октября, 08:54

Published 11 октября, 08:54

Modified 11 октября, 08:56

Updated 11 октября, 08:56

Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%

Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%

11 октября 2024, 08:54
Фото: Римма Злацовская
Модернизация оборудования Омского нефтеперерабатывающего завода позволила увеличить как переработку нефти, так и выпуск основных видов топлива.

Результаты работы крупнейшего городского предприятия стали одной из тем обсуждений между председателем правления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Омской области Виталия Хоценко — в рамках рабочей встречи на полях Петербургского международного газового форума.

Как было отмечено в ходе встречи, за последние 9 месяцев 2024 года Омский НПЗ продемонстрировал увеличение объемов переработки и производства топлива: по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, показатели нефтепереработки увеличились на 4%, а выпуск бензина и дизельного топлива возрос на 5% и 9% соответственно.

Достичь увеличения ключевых показателей работы ОНПЗ удалось благодаря постоянному процессу модернизации, в том числе и экологической:

«Благодаря современным технологиям мы выходим на высокие показатели переработки нефти и одновременно улучшаем экологические параметры производства. Новый комплекс „Биосфера“ является одним из ключевых экологических проектов в регионе. Он обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Отметим, что строительство водоочистного комплекса «Биосфера» уже завершено — по оценкам специалистов компании, подобное сооружение позволяет обеспечить очищение промышленной воды со 100% эффективностью, что, фактически, создает замкнутый цикл использования воды и снижает объем водозабора из Иртыша.

Омский НПЗ запустил первую очередь комплекса экологической очистки воды «Биосфера»
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#Илья Скобин#Бизнес#Экология#Омск#Газпром#Иртыш#Модернизация#Новости#Нефтепереработка#Олег Белявский#Виталий Хоценко#Биосфера
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