Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%

Posted 11 октября, 08:54
Published 11 октября, 08:54
Modified 11 октября, 08:56
Updated 11 октября, 08:56
Результаты работы крупнейшего городского предприятия стали одной из тем обсуждений между председателем правления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Омской области Виталия Хоценко — в рамках рабочей встречи на полях Петербургского международного газового форума.
Как было отмечено в ходе встречи, за последние 9 месяцев 2024 года Омский НПЗ продемонстрировал увеличение объемов переработки и производства топлива: по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, показатели нефтепереработки увеличились на 4%, а выпуск бензина и дизельного топлива возрос на 5% и 9% соответственно.
Достичь увеличения ключевых показателей работы ОНПЗ удалось благодаря постоянному процессу модернизации, в том числе и экологической:
«Благодаря современным технологиям мы выходим на высокие показатели переработки нефти и одновременно улучшаем экологические параметры производства. Новый комплекс „Биосфера“ является одним из ключевых экологических проектов в регионе. Он обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отметим, что строительство водоочистного комплекса «Биосфера» уже завершено — по оценкам специалистов компании, подобное сооружение позволяет обеспечить очищение промышленной воды со 100% эффективностью, что, фактически, создает замкнутый цикл использования воды и снижает объем водозабора из Иртыша.