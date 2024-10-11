Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%

Как было отмечено в ходе встречи, за последние 9 месяцев 2024 года Омский НПЗ продемонстрировал увеличение объемов переработки и производства топлива: по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, показатели нефтепереработки увеличились на 4%, а выпуск бензина и дизельного топлива возрос на 5% и 9% соответственно.