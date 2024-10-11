Нельзя купить в розницу. В Омске хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи

Идея заключается в том, чтобы запретить продажу спиртного в День молодежи в июне с 10:00 до 22:00, оставив возможность для его реализации только в заведениях общепита и на бортах транспортных средств. Согласно федеральному законодательству, региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя.