Нельзя купить в розницу. В Омске хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи

Posted 11 октября, 08:10
Published 11 октября, 08:10
Modified 11 октября, 08:52
Updated 11 октября, 08:52
Депутат Заксобрания Омской области Илья Смирнов партии «Новые Люди» предложил инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в Омской области на День молодежи. Соответствующий документ будет внесен в Законодательное собрание.
Идея заключается в том, чтобы запретить продажу спиртного в День молодежи в июне с 10:00 до 22:00, оставив возможность для его реализации только в заведениях общепита и на бортах транспортных средств. Согласно федеральному законодательству, региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя.
Исходя из опубликованного проекта постановления, в случае вступления в силу и подписания губернатором региона Виталием Хоценко, новый закон начнет действовать с 1 марта 2025 года, но не ранее чем через 90 дней после его официального опубликования.
Напомним, что 11 сентября в Омске нельзя было купить алкоголь. Это решение было принято в связи с Всероссийским Днем трезвости, который отмечается ежегодно. Продажи возобновились 12 сентября.