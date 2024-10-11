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Posted 11 октября, 08:10

Published 11 октября, 08:10

Modified 11 октября, 08:52

Updated 11 октября, 08:52

В Омской области хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи

Нельзя купить в розницу. В Омске хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи

11 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Омской области хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи

Если законопроект примут, то в Омской области на протяжении всего праздника нельзя будет купить алкоголь в розницу.

Депутат Заксобрания Омской области Илья Смирнов партии «Новые Люди» предложил инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в Омской области на День молодежи. Соответствующий документ будет внесен в Законодательное собрание.

Идея заключается в том, чтобы запретить продажу спиртного в День молодежи в июне с 10:00 до 22:00, оставив возможность для его реализации только в заведениях общепита и на бортах транспортных средств. Согласно федеральному законодательству, региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя.

Исходя из опубликованного проекта постановления, в случае вступления в силу и подписания губернатором региона Виталием Хоценко, новый закон начнет действовать с 1 марта 2025 года, но не ранее чем через 90 дней после его официального опубликования.

Напомним, что 11 сентября в Омске нельзя было купить алкоголь. Это решение было принято в связи с Всероссийским Днем трезвости, который отмечается ежегодно. Продажи возобновились 12 сентября.

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