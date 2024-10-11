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Posted 11 октября, 04:34

Published 11 октября, 04:34

Modified 11 октября, 05:14

Updated 11 октября, 05:14

Популярный авиарейс из Омска в Усть-Ишим перенесли из-за снега с дождем

Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим

11 октября 2024, 04:34
Фото: gorod55.ru

Популярный авиарейс из Омска в Усть-Ишим перенесли из-за снега с дождем

В пятницу омичи не смогут улететь в Усть-Ишим. Но рейс состоится 12 октября.

Как рассказали в пресс-службе минтранса региона, сегодня, 11 октября, отменили популярный рейс из Омска в Усть-Ишим. Погодные условия не позволяют совершить полет по данному направлению.

Однако рейс на самолете АН-2 перенесли на субботу, 12 октября. Авиакомпания «Аэропром» сейчас уведомляет лично каждого пассажира, который успел приобрести билет на полет, о переносе.

Как уже писал Город55, сегодня, 11 октября, город накрыло дождем вперемешку с мокрым снегом. В городе наблюдаются сильные пробки, сильные заторы образовались как в центре, так и в отдаленных районах, также много машин стоят на мостах.

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#Кристина Антоносян#Пробки#Омск#Новости#Дождь#Непогода#Отмена рейса#Усть-Ишим#Мокрый снег#Пресс-служба#Минтранс#Погодные условия#Аэропром
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