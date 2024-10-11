Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим

Posted 11 октября, 04:34
Published 11 октября, 04:34
Modified 11 октября, 05:14
Updated 11 октября, 05:14
Как рассказали в пресс-службе минтранса региона, сегодня, 11 октября, отменили популярный рейс из Омска в Усть-Ишим. Погодные условия не позволяют совершить полет по данному направлению.
Однако рейс на самолете АН-2 перенесли на субботу, 12 октября. Авиакомпания «Аэропром» сейчас уведомляет лично каждого пассажира, который успел приобрести билет на полет, о переносе.
Как уже писал Город55, сегодня, 11 октября, город накрыло дождем вперемешку с мокрым снегом. В городе наблюдаются сильные пробки, сильные заторы образовались как в центре, так и в отдаленных районах, также много машин стоят на мостах.