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Posted 11 октября, 08:20

Published 11 октября, 08:20

Modified 11 октября, 08:22

Updated 11 октября, 08:22

На трассе Омск-Черлак маршрутка съехала с дороги и перевернулась

На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали

11 октября 2024, 08:20
Фото: Прокуратура Омской области

На трассе Омск-Черлак маршрутка съехала с дороги и перевернулась

Сегодня утром на трассе «Омск-Черлак» произошло ДТП с участием маршрутки «Форд Транзит». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Сегодня рано утром, примерно в 8:00, на трассе Омск-Черлак произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутное такси марки «Форд Транзит» под управлением 48-летнего водителя съехало с дороги и перевернулось в кювет на 60-м километре трассы.

В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. Все они получили различные травмы и были немедленно доставлены в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Фото: УМВД России по Омской области

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед, который образовался на дороге из-за резкого похолодания и обильных осадков. Водитель не справился с управлением на скользком участке трассы, что и привело к заносу и последующему опрокидыванию транспортного средства.

Прокуратура Омской области взяла расследование этого происшествия под свой личный контроль. Сотрудники ведомства проверяют законность действий водителя и устанавливают, имел ли он необходимую лицензию на осуществление пассажирских перевозок.

Ранее Город55 сообщил, что в Черлакском районе 44-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм, а один пассажир был госпитализирован.

Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель
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