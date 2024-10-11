На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали

Posted 11 октября, 08:20
Published 11 октября, 08:20
Modified 11 октября, 08:22
Updated 11 октября, 08:22
Сегодня рано утром, примерно в 8:00, на трассе Омск-Черлак произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутное такси марки «Форд Транзит» под управлением 48-летнего водителя съехало с дороги и перевернулось в кювет на 60-м километре трассы.
В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. Все они получили различные травмы и были немедленно доставлены в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
По предварительным данным, причиной аварии стал гололед, который образовался на дороге из-за резкого похолодания и обильных осадков. Водитель не справился с управлением на скользком участке трассы, что и привело к заносу и последующему опрокидыванию транспортного средства.
Прокуратура Омской области взяла расследование этого происшествия под свой личный контроль. Сотрудники ведомства проверяют законность действий водителя и устанавливают, имел ли он необходимую лицензию на осуществление пассажирских перевозок.
Ранее Город55 сообщил, что в Черлакском районе 44-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм, а один пассажир был госпитализирован.