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Posted 11 октября, 07:10

Published 11 октября, 07:10

Modified 11 октября, 07:21

Updated 11 октября, 07:21

На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» с школой и детсадом

На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» с школой и детсадом

11 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI
В Омске на Левобережье появится новый жилой квартал «Заречье» с современными домами, школой на 1122 ученика, детским садом и благоустроенной набережной.

На недавнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета в Омске рассмотрели проекты строительства новых многоквартирных домов. Согласно одному из проектов, в Омске, в районе улиц Конева и 3-я Енисейская, появится большой микрорайон площадью 122 тысячи «квадратов» под названием «Заречье».

Фото: Минстрой Омской области

Застройщиком выступает ООО «Квартал на Енисейской», которое намерено не только возвести современные жилые дома, но и разработать социально значимые объекты. Среди них — комбинированный детский сад, который будет совместно функционировать со школой (рассчитан на 723 места), а также обустроенная набережная, превращающая район в уникальную зону отдыха для всей семьи. В микрорайоне появится 7 домов переменной этажности от 9 до 21 этажей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выделил ключевую роль этого проекта в дальнейшем развитии города.

«Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, а также детям-сиротам», — добавил он.

Отметим, что компанию «Квартал на Енисейской» зарегистрировали только в марте 2023 года. Фирмой с уставным капиталом в 100 млн рублей владеет Александр Зиновьев.

Как стало известно Городу55, департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок новую заявку. На этот раз планируется строительство новой линии наружного освещения в центре города. Подрядчик должен будет установить освещение по всей набережной Тухачевского, от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской.

На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Школа#Инвестиции#Строительство#Детский сад#Инфраструктура#Новости#Левобережье#Микрорайон#Губернатор Омской области
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