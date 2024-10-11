На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» с школой и детсадом

Posted 11 октября, 07:10
Published 11 октября, 07:10
Modified 11 октября, 07:21
Updated 11 октября, 07:21
На недавнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета в Омске рассмотрели проекты строительства новых многоквартирных домов. Согласно одному из проектов, в Омске, в районе улиц Конева и 3-я Енисейская, появится большой микрорайон площадью 122 тысячи «квадратов» под названием «Заречье».
Застройщиком выступает ООО «Квартал на Енисейской», которое намерено не только возвести современные жилые дома, но и разработать социально значимые объекты. Среди них — комбинированный детский сад, который будет совместно функционировать со школой (рассчитан на 723 места), а также обустроенная набережная, превращающая район в уникальную зону отдыха для всей семьи. В микрорайоне появится 7 домов переменной этажности от 9 до 21 этажей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выделил ключевую роль этого проекта в дальнейшем развитии города.
«Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, а также детям-сиротам», — добавил он.
Отметим, что компанию «Квартал на Енисейской» зарегистрировали только в марте 2023 года. Фирмой с уставным капиталом в 100 млн рублей владеет Александр Зиновьев.
Как стало известно Городу55, департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок новую заявку. На этот раз планируется строительство новой линии наружного освещения в центре города. Подрядчик должен будет установить освещение по всей набережной Тухачевского, от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской.