На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» с школой и детсадом

Застройщиком выступает ООО «Квартал на Енисейской», которое намерено не только возвести современные жилые дома, но и разработать социально значимые объекты. Среди них — комбинированный детский сад, который будет совместно функционировать со школой (рассчитан на 723 места), а также обустроенная набережная, превращающая район в уникальную зону отдыха для всей семьи. В микрорайоне появится 7 домов переменной этажности от 9 до 21 этажей.