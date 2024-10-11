Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы

Posted 11 октября, 04:42
Published 11 октября, 04:42
Modified 11 октября, 05:13
Updated 11 октября, 05:13
Как рассказал мэр Сергей Шелест, после сообщений о происшествии в детском саду №23 в Омске он поручил провести служебную проверку. Шелест уточнил, что мать одной из воспитанниц рассказала, что девочку покусали сверстники.
«Досконально разберёмся в произошедшей ситуации», — сообщил мэр.
Также в прокуратуре рассказали, что в Октябрьском округе организована проверка на основании сообщений в СМИ. Как указали в ведомстве, инцидент связан с вероятностью причинения телесных повреждений в виде укусов трехлетней воспитаннице детского сада №23.
Правоохранительные органы займутся проверкой условий, в которых занимаются дети в дошкольном учреждении, как за ними организован присмотр, воспитание и каким образом обеспечивается безопасность. После этого в прокуратуре примут комплекс мер реагирования.
Также о проверке в детском саду рассказали в следственном комитете Омской области. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. Действиям сотрудников дадут правовую оценку. По итогам проверки вынесут решение.
Ранее Город55 сообщал о распространяющихся простудных вирусах в детских садах и школах Омска. Из-за сезона простуд все больше учебных заведений временно закрываются на карантин.