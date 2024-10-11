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Posted 11 октября, 04:42

Published 11 октября, 04:42

Modified 11 октября, 05:13

Updated 11 октября, 05:13

Иллюстрация

Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы

11 октября 2024, 04:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мэр Омска и прокуратура проверят детский сад после сообщений про укусы

После этого будут приниматься соответствующие меры.

Как рассказал мэр Сергей Шелест, после сообщений о происшествии в детском саду №23 в Омске он поручил провести служебную проверку. Шелест уточнил, что мать одной из воспитанниц рассказала, что девочку покусали сверстники.

«Досконально разберёмся в произошедшей ситуации», — сообщил мэр.

Также в прокуратуре рассказали, что в Октябрьском округе организована проверка на основании сообщений в СМИ. Как указали в ведомстве, инцидент связан с вероятностью причинения телесных повреждений в виде укусов трехлетней воспитаннице детского сада №23.

Правоохранительные органы займутся проверкой условий, в которых занимаются дети в дошкольном учреждении, как за ними организован присмотр, воспитание и каким образом обеспечивается безопасность. После этого в прокуратуре примут комплекс мер реагирования.

Также о проверке в детском саду рассказали в следственном комитете Омской области. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. Действиям сотрудников дадут правовую оценку. По итогам проверки вынесут решение.

Ранее Город55 сообщал о распространяющихся простудных вирусах в детских садах и школах Омска. Из-за сезона простуд все больше учебных заведений временно закрываются на карантин.

В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов
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#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Безопасность#Происшествие#Новости#Сергей Шелест#Мать#Детские сады#Воспитание#Правоохранительные органы#Телесные повреждения#Присмотр
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