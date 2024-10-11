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Posted 11 октября, 11:09

Published 11 октября, 11:09

Modified 11 октября, 14:51

Updated 11 октября, 14:51

Как следует себя вести в Покровскую родительскую субботу

Как следует себя вести в Покровскую родительскую субботу

11 октября 2024, 11:09
Фото: 1MI
В этом году день поминовения пройдет 12 октября.

День поминовения, традиционно, отмечается в субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. В этом году Покровская родительская суббота пришлась на 12 октября. В этот день также чтится память преподобного Феофана Милостивого — святого из палестинского города Газы, известного своей щедростью и добротой.

История праздника

С давних времен Покровская родительская суббота стала традицией для многих регионов России, однако в некоторых местах она не проводится. Именно поэтому событие не включено в православный церковный календарь.

Первый раз перед праздником Покрова усопших поминали в XVI веке, когда войска царя Ивана Грозного взяли Казань (1552 год). В битве за город погибли много русских воинов и митрополит Казанский Гермоген предложил патриарху Руси Иову установить специальный день для поминовения православных, павших во время штурма Казани. Патриарх поддержал эту идею и издал указ, в котором закрепил проведение ежегодной панихиды в память о погибших.

Сначала такая традиция существовала только в Казанской епархии, но потом пришла в другие части страны. С течением времени панихиды стали проводить по всем усопшим христианам. Сейчас Покровскую родительскую субботу официально отмечают в Вятской, Екатеринбургской, Татарской и Удмуртской епархиях.

Правила празднования

В Покровскую родительскую субботу нужно помянуть всех ушедших из жизни родственников, не только родителей. В этот день в храмах по всей стране проходят панихиды и литургии. Если же в церковь прийти не получается, нужно найти время для самостоятельной молитвы.

Как правило, после службы устраивают скромное поминальное застолье. Также в этот день принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах усопших родственников.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

В этот день стоит отказаться от физического труда и уделить время воспоминаниям об ушедших близких, молитвам и размышлениям. Также нельзя ругаться, злиться на что-то или кого-то, отказывать в помощи.

Кроме того, в родительскую субботу не рекомендуется пить алкоголь на могилах, устраивать шумные застолья, переедать и пьянствовать. Не стоит печалиться и плакать.

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#Анастасия Баянова#Россия#Новости#Вера#Поминовение#Поминовение усопших#Верующие#Покровская родительская суббота
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