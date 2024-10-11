Как следует себя вести в Покровскую родительскую субботу

Первый раз перед праздником Покрова усопших поминали в XVI веке, когда войска царя Ивана Грозного взяли Казань (1552 год). В битве за город погибли много русских воинов и митрополит Казанский Гермоген предложил патриарху Руси Иову установить специальный день для поминовения православных, павших во время штурма Казани. Патриарх поддержал эту идею и издал указ, в котором закрепил проведение ежегодной панихиды в память о погибших.