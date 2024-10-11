Как следует себя вести в Покровскую родительскую субботу

Posted 11 октября, 11:09
Published 11 октября, 11:09
Modified 11 октября, 14:51
Updated 11 октября, 14:51
День поминовения, традиционно, отмечается в субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. В этом году Покровская родительская суббота пришлась на 12 октября. В этот день также чтится память преподобного Феофана Милостивого — святого из палестинского города Газы, известного своей щедростью и добротой.
С давних времен Покровская родительская суббота стала традицией для многих регионов России, однако в некоторых местах она не проводится. Именно поэтому событие не включено в православный церковный календарь.
Первый раз перед праздником Покрова усопших поминали в XVI веке, когда войска царя Ивана Грозного взяли Казань (1552 год). В битве за город погибли много русских воинов и митрополит Казанский Гермоген предложил патриарху Руси Иову установить специальный день для поминовения православных, павших во время штурма Казани. Патриарх поддержал эту идею и издал указ, в котором закрепил проведение ежегодной панихиды в память о погибших.
Сначала такая традиция существовала только в Казанской епархии, но потом пришла в другие части страны. С течением времени панихиды стали проводить по всем усопшим христианам. Сейчас Покровскую родительскую субботу официально отмечают в Вятской, Екатеринбургской, Татарской и Удмуртской епархиях.
В Покровскую родительскую субботу нужно помянуть всех ушедших из жизни родственников, не только родителей. В этот день в храмах по всей стране проходят панихиды и литургии. Если же в церковь прийти не получается, нужно найти время для самостоятельной молитвы.
Как правило, после службы устраивают скромное поминальное застолье. Также в этот день принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах усопших родственников.
В этот день стоит отказаться от физического труда и уделить время воспоминаниям об ушедших близких, молитвам и размышлениям. Также нельзя ругаться, злиться на что-то или кого-то, отказывать в помощи.
Кроме того, в родительскую субботу не рекомендуется пить алкоголь на могилах, устраивать шумные застолья, переедать и пьянствовать. Не стоит печалиться и плакать.