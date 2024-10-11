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Posted 11 октября, 05:39

Published 11 октября, 05:39

Modified 11 октября, 06:04

Updated 11 октября, 06:04

«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках

«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках

11 октября 2024, 05:39
Фото: 1MI
Заторы в городе не прекращаются с самого утра.

Утром 11 октября в Омске выпал первый снег. Из-за сюрприза от погоды город встал в больших пробках. С 8 утра до полудня ситуация на дорогах непростая: заторы оцениваются от 8 до 10 баллов. По состоянию на 11:30, в 2ГИС отмечен красным почти весь Левый берег: омичи стоят в пробках на Волгоградской, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградском мосту, метромосту.

Традиционно подробностями о ситуации на дорогах рассказывают водители и пассажиры в навигационных приложениях. Город55 собрал самые смешные комментарии.

«Доброе утро называется, полчаса скаблил лед»;
«Спасибо всем, кто не умеет смотреть прогноз погоды!»;
«Мне только спросить, пропустите»;
«Как же хорошо быть карасем»;
«Опять сезон переписок на Ленинградском»;
«Я щас автобус съем»;
«У меня пара уже 26 минут идет, вот это доброе утро!»;
«Разбудите как поедем»;

Напомним, что каждое воскресенье о прогнозе погоды на предстоящую неделю рассказывает наш корреспондент Ольга Скворцова.

Ранее Город55 рассказывал, что зима 2024–2025 годов в России может стать рекордно суровой за последние три столетия, начиная с 1722 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения. А что ждет омичей? Изучаем прогноз.

Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз
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#Ольга Скворцова#Транспорт#Погода#Дороги#Снег#Пробки#Омск#Пассажиры#Прогноз#Водители#Заторы#Комментарии
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