«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках

Утром 11 октября в Омске выпал первый снег. Из-за сюрприза от погоды город встал в больших пробках. С 8 утра до полудня ситуация на дорогах непростая: заторы оцениваются от 8 до 10 баллов. По состоянию на 11:30, в 2ГИС отмечен красным почти весь Левый берег: омичи стоят в пробках на Волгоградской, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградском мосту, метромосту.