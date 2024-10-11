«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках

Posted 11 октября, 05:39
Published 11 октября, 05:39
Modified 11 октября, 06:04
Updated 11 октября, 06:04
Утром 11 октября в Омске выпал первый снег. Из-за сюрприза от погоды город встал в больших пробках. С 8 утра до полудня ситуация на дорогах непростая: заторы оцениваются от 8 до 10 баллов. По состоянию на 11:30, в 2ГИС отмечен красным почти весь Левый берег: омичи стоят в пробках на Волгоградской, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградском мосту, метромосту.
Традиционно подробностями о ситуации на дорогах рассказывают водители и пассажиры в навигационных приложениях. Город55 собрал самые смешные комментарии.
«Доброе утро называется, полчаса скаблил лед»;
«Спасибо всем, кто не умеет смотреть прогноз погоды!»;
«Мне только спросить, пропустите»;
«Как же хорошо быть карасем»;
«Опять сезон переписок на Ленинградском»;
«Я щас автобус съем»;
«У меня пара уже 26 минут идет, вот это доброе утро!»;
«Разбудите как поедем»;
Напомним, что каждое воскресенье о прогнозе погоды на предстоящую неделю рассказывает наш корреспондент Ольга Скворцова.
Ранее Город55 рассказывал, что зима 2024–2025 годов в России может стать рекордно суровой за последние три столетия, начиная с 1722 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения. А что ждет омичей? Изучаем прогноз.