Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах

Также внимательнее необходимо быть и пешеходам, переходить улицы только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости, убедившись в безопасности движения, а также использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы быть заметными в темное время суток.