Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах

Posted 11 октября, 06:30
Published 11 октября, 06:30
Modified 11 октября, 07:01
Updated 11 октября, 07:01
Последствия ночного дождя со снегом сегодня сильно сказались на дорожных условиях. Все утро омичи простояли в пробках, на дорогах сильный гололед, которые дорожники посыпают песко-соляной смесью.
В омском департаменте транспорта выпустили предупреждение для омичей с просьбой воздержаться от дальних поездок, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а также не забывать про световые приборы и знаки.
«Омичи, будьте внимательны! Недавние обильные осадки и низкие температуры создали на дорогах нашего города опасные условия. Гололедица подстерегает водителей и пешеходов на каждом шагу, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций», — рассказали в департаменте.
Также внимательнее необходимо быть и пешеходам, переходить улицы только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости, убедившись в безопасности движения, а также использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы быть заметными в темное время суток.
В омской полиции также предупредили омичей о непогоде.
«Из-за снегопада и гололеда на дорогах Омской области водителям необходимо снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при маневрах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах с хорошей видимостью и убедившись, что их пропускают водители», — рассказали в полиции.
Как уже писал Город55, из-за снегопада омичи простояли все утро в пробках. Для того, чтобы не терять время зря, они оставляли забавные сообщения в навигаторах. Здесь можно почитать самые смешные из их мнений.