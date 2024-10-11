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Posted 11 октября, 06:30

Published 11 октября, 06:30

Modified 11 октября, 07:01

Updated 11 октября, 07:01

Омичей предупредили о сильном гололеде и опасных природных явлениях

Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах

11 октября 2024, 06:30
Фото: 1MI

Омичей предупредили о сильном гололеде и опасных природных явлениях

Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.

Последствия ночного дождя со снегом сегодня сильно сказались на дорожных условиях. Все утро омичи простояли в пробках, на дорогах сильный гололед, которые дорожники посыпают песко-соляной смесью.

В омском департаменте транспорта выпустили предупреждение для омичей с просьбой воздержаться от дальних поездок, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а также не забывать про световые приборы и знаки.

«Омичи, будьте внимательны! Недавние обильные осадки и низкие температуры создали на дорогах нашего города опасные условия. Гололедица подстерегает водителей и пешеходов на каждом шагу, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций», — рассказали в департаменте.

Также внимательнее необходимо быть и пешеходам, переходить улицы только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости, убедившись в безопасности движения, а также использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы быть заметными в темное время суток.

В омской полиции также предупредили омичей о непогоде.

«Из-за снегопада и гололеда на дорогах Омской области водителям необходимо снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при маневрах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах с хорошей видимостью и убедившись, что их пропускают водители», — рассказали в полиции.

Как уже писал Город55, из-за снегопада омичи простояли все утро в пробках. Для того, чтобы не терять время зря, они оставляли забавные сообщения в навигаторах. Здесь можно почитать самые смешные из их мнений.

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#Кристина Антоносян#Транспорт#ДТП#Погода#Дороги#Пробки#Омск#Департамент транспорта#Безопасность#Пешеходы#Предупреждение#Гололед#Новости
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