Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение

Posted 11 октября, 10:45
Published 11 октября, 10:45
Modified 11 октября, 10:45
Updated 11 октября, 10:45
Рабочая поездка главы администрации Омского муниципального района, Геннадия Долматова, состоявшаяся накануне, принесла жителям Иртышского сельского поселения сразу несколько приятных новостей: во время посещения социальных объектов муниципального образования был анонсирован капитальный ремонт Иртышской участковой больницы, а также обновление сельского дома культуры.
Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации Омского муниципального района, масштабное обновление медицинского учреждения запланировано на 2025 год: в ходе ремонтных работ предполагается ремонт кровли и основных конструкций здания медучреждения — как отмечается, на эти цели было выделено порядка 35 млн рублей.
Как рассказали представители медучреждения, на данный момент участковая больница укомплектована всем необходимым персоналом и способна обеспечить жителей Иртышского сельского поселения многопрофильным лечением, а пациенты могут получить необходимую помощь и в условиях круглосуточного стационара, рассчитанного на 10 койко-мест. Кроме того, на базе участковой больницы ведет свою работу клинико-диагностическая лаборатория, а также кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики.
Другим важным объектом социальной инфраструктуры, проверенным представителями муниципальной администрации, стал жилой дом для детей-сирот, сданный в эксплуатацию в июле этого года. Как сообщил представитель одного из подрядчиков, ООО «Агрострой», в доме 39 квартир — часть из них уже заселены.
Также, в ходе рабочей поездки Геннадий Долматов вместе с представителями муниципальной администрации посетили и детский сад «Иртышский» — к слову, его, как и больницу, ожидает капитальный и гарантийный ремонт, несмотря на относительно недавний ввод в эксплуатацию — как сообщили заведующая детским садом Диана Пустовар и председатель Комитета по образованию Светлана Ролдугина, работа учреждения продемонстрировала недочеты, допущенные при строительстве: крыша и подвал здания страдают от постоянных протечек. Письменные претензии и требования гарантийного ремонта уже подготовлены и вскоре будут направлены в адрес подрядчика.
А вот деловой визит в филиал детской школы искусств прошел немного не по плану рабочей поездки: команда администрации муниципального района прибыла в ДШИ за несколько минут до концерта в честь Дня учителя, на котором Геннадий Долматов и Юрий Тетянников — председатель районного совета депутатов, — обратились с поздравлениями к преподавателям детской школы искусств Омского района.
Добрые слова нашлись и для семьи сразу двух участников СВО: посещение родственников бойцов, на данный момент находящихся в зоне специальной операции, стало обязательным пунктом программы. Как отметил Геннадий Долматов, при обращении им будет оказана оперативная помощь в любом вопросе.
Рабочая поездка завершилась встречей с местными жителями, организованной в Иртышском СДК, на которой сельчане могли получить ответ на интересующие их вопросы непосредственно от первых лиц района и поселения: представителями комитетов, управлений и учреждений. Кроме того, на встрече был заслушан и отчет о работе главы Иртышского поселения Игоря Барабанова.
Самыми актуальными темами для горожан стали ремонт дорог, управление многоквартирными домами, подготовка к отопительному сезону, общественный транспорт, направления бюджета поселения, а также возможность формирования и отправки гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Как отметил Геннадий Долматов, ближайший конвой со всем необходимым будет направлен 15 октября и глава района лично поучаствует в этой поездке — принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все желающие, а с вопросами о подготовке груза можно обратиться в администрации района и поселения.
Прием граждан завершился анонсом ремонта в Иртышском СДК — необходимое соглашение уже подписано: на обновление полов в хореографическом зале СДК было выделено порядка 300 тыс рублей, а значит зимой участники хореографических занятий смогут заниматься на новом покрытии.