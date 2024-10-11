Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение

Также, в ходе рабочей поездки Геннадий Долматов вместе с представителями муниципальной администрации посетили и детский сад «Иртышский» — к слову, его, как и больницу, ожидает капитальный и гарантийный ремонт, несмотря на относительно недавний ввод в эксплуатацию — как сообщили заведующая детским садом Диана Пустовар и председатель Комитета по образованию Светлана Ролдугина, работа учреждения продемонстрировала недочеты, допущенные при строительстве: крыша и подвал здания страдают от постоянных протечек. Письменные претензии и требования гарантийного ремонта уже подготовлены и вскоре будут направлены в адрес подрядчика.