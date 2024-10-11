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Posted 11 октября, 10:45

Published 11 октября, 10:45

Modified 11 октября, 10:45

Updated 11 октября, 10:45

Прием граждан провели в Иртышском СДК

Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение

11 октября 2024, 10:45
Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района
Прием граждан провели в Иртышском СДК
Команда администрации Омского района посетила несколько ключевых социальных объектов сельского поселения — участковую больницу, детскую школу искусств и памятник воинам-землякам, а позже Геннадий Долматов вместе с главой Иртышского поселения провели прием жителей поселения.

Рабочая поездка главы администрации Омского муниципального района, Геннадия Долматова, состоявшаяся накануне, принесла жителям Иртышского сельского поселения сразу несколько приятных новостей: во время посещения социальных объектов муниципального образования был анонсирован капитальный ремонт Иртышской участковой больницы, а также обновление сельского дома культуры.

Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации Омского муниципального района, масштабное обновление медицинского учреждения запланировано на 2025 год: в ходе ремонтных работ предполагается ремонт кровли и основных конструкций здания медучреждения — как отмечается, на эти цели было выделено порядка 35 млн рублей.

Делегацию администрации приняла заведующая Наталья Мартынова и главный врач Омской ЦРБ Анна ШапранДелегацию администрации приняла заведующая Наталья Мартынова и главный врач Омской ЦРБ Анна Шапран
Делегацию администрации приняла заведующая Наталья Мартынова и главный врач Омской ЦРБ Анна Шапран. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Как рассказали представители медучреждения, на данный момент участковая больница укомплектована всем необходимым персоналом и способна обеспечить жителей Иртышского сельского поселения многопрофильным лечением, а пациенты могут получить необходимую помощь и в условиях круглосуточного стационара, рассчитанного на 10 койко-мест. Кроме того, на базе участковой больницы ведет свою работу клинико-диагностическая лаборатория, а также кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики.

Другим важным объектом социальной инфраструктуры, проверенным представителями муниципальной администрации, стал жилой дом для детей-сирот, сданный в эксплуатацию в июле этого года. Как сообщил представитель одного из подрядчиков, ООО «Агрострой», в доме 39 квартир — часть из них уже заселены.

Квартиры жилого дома предназначены для детей, оставшихся без попечения родителейКвартиры жилого дома предназначены для детей, оставшихся без попечения родителей
Квартиры жилого дома предназначены для детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Также, в ходе рабочей поездки Геннадий Долматов вместе с представителями муниципальной администрации посетили и детский сад «Иртышский» — к слову, его, как и больницу, ожидает капитальный и гарантийный ремонт, несмотря на относительно недавний ввод в эксплуатацию — как сообщили заведующая детским садом Диана Пустовар и председатель Комитета по образованию Светлана Ролдугина, работа учреждения продемонстрировала недочеты, допущенные при строительстве: крыша и подвал здания страдают от постоянных протечек. Письменные претензии и требования гарантийного ремонта уже подготовлены и вскоре будут направлены в адрес подрядчика.

А вот деловой визит в филиал детской школы искусств прошел немного не по плану рабочей поездки: команда администрации муниципального района прибыла в ДШИ за несколько минут до концерта в честь Дня учителя, на котором Геннадий Долматов и Юрий Тетянников — председатель районного совета депутатов, — обратились с поздравлениями к преподавателям детской школы искусств Омского района.

Добрые слова нашлись и для семьи сразу двух участников СВО: посещение родственников бойцов, на данный момент находящихся в зоне специальной операции, стало обязательным пунктом программы. Как отметил Геннадий Долматов, при обращении им будет оказана оперативная помощь в любом вопросе.

Рабочая поездка завершилась встречей с местными жителями, организованной в Иртышском СДК, на которой сельчане могли получить ответ на интересующие их вопросы непосредственно от первых лиц района и поселения: представителями комитетов, управлений и учреждений. Кроме того, на встрече был заслушан и отчет о работе главы Иртышского поселения Игоря Барабанова.

Самыми актуальными темами для горожан стали ремонт дорог, управление многоквартирными домами, подготовка к отопительному сезону, общественный транспорт, направления бюджета поселения, а также возможность формирования и отправки гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Как отметил Геннадий Долматов, ближайший конвой со всем необходимым будет направлен 15 октября и глава района лично поучаствует в этой поездке — принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все желающие, а с вопросами о подготовке груза можно обратиться в администрации района и поселения.

Прием граждан завершился анонсом ремонта в Иртышском СДК — необходимое соглашение уже подписано: на обновление полов в хореографическом зале СДК было выделено порядка 300 тыс рублей, а значит зимой участники хореографических занятий смогут заниматься на новом покрытии.

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