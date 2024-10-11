«Есть возможность». Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач захотел покорить Голливуд

После выхода в свет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) 16-летний актер Леон Кемстач, как и его коллеги по проекту, мгновенно получил славу. Он сыграл одну из главных ролей — прилежного школьника Андрей, который неожиданно для себя стал частью казанской группировки. Зрителям сериала он также известен по кличке Пальто.