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Posted 11 октября, 11:05

Published 11 октября, 11:05

Modified 11 октября, 11:09

Updated 11 октября, 11:09

Леон Кемстач

«Есть возможность». Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач захотел покорить Голливуд

11 октября 2024, 11:05
Фото: rbc.ru
Леон Кемстач
Юный актер рассказал об этом на на премьере фильма «Анора» (18+).

После выхода в свет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) 16-летний актер Леон Кемстач, как и его коллеги по проекту, мгновенно получил славу. Он сыграл одну из главных ролей — прилежного школьника Андрей, который неожиданно для себя стал частью казанской группировки. Зрителям сериала он также известен по кличке Пальто.

Участие в такой картине пошло на пользу только начавшейся карьере Кемстача. О нем заговорили и начали звать на интервью, съемки и передачи. Кроме того, подросток начал музыкальную карьеру и уже готовит к выходу свой первый альбом.

Кемстач сыграл одну из главных ролей в сериалеКемстач сыграл одну из главных ролей в сериале
Кемстач сыграл одну из главных ролей в сериале. Фото: kino.mail.ru

Кроме того, Кемстач уже раздумывает над продолжением карьеры вне России. В мечтах актера — покорить Голливуд.

«Конечно, хотел бы сняться в Голливуде. Кто бы не хотел? Есть возможность на это все, я к этому стремлюсь», — рассказал Леон KP.RU на премьере фильма «Анора» (18+).

Он также добавил, что хотел бы снятся во второй части «Слова пацана», если она будет, и если устроят предлагаемые условия.

«Слушайте, почему нет? Конечно, если меня позовут, я, безусловно, рассмотрю. И если сойдемся — да», — сказал юный актер.
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Напомним, что недавно Раиса Рязанова высказалась о ремейке известного советского фильма «Москва слезам не верит». В «современной» версии снимутся Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Андрей Бурковский, режиссером картины стал Жора Крыжовников.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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