«Есть возможность». Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач захотел покорить Голливуд

Posted 11 октября, 11:05
Published 11 октября, 11:05
Modified 11 октября, 11:09
Updated 11 октября, 11:09
После выхода в свет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) 16-летний актер Леон Кемстач, как и его коллеги по проекту, мгновенно получил славу. Он сыграл одну из главных ролей — прилежного школьника Андрей, который неожиданно для себя стал частью казанской группировки. Зрителям сериала он также известен по кличке Пальто.
Участие в такой картине пошло на пользу только начавшейся карьере Кемстача. О нем заговорили и начали звать на интервью, съемки и передачи. Кроме того, подросток начал музыкальную карьеру и уже готовит к выходу свой первый альбом.
Кроме того, Кемстач уже раздумывает над продолжением карьеры вне России. В мечтах актера — покорить Голливуд.
«Конечно, хотел бы сняться в Голливуде. Кто бы не хотел? Есть возможность на это все, я к этому стремлюсь», — рассказал Леон KP.RU на премьере фильма «Анора» (18+).
Он также добавил, что хотел бы снятся во второй части «Слова пацана», если она будет, и если устроят предлагаемые условия.
«Слушайте, почему нет? Конечно, если меня позовут, я, безусловно, рассмотрю. И если сойдемся — да», — сказал юный актер.
Напомним, что недавно Раиса Рязанова высказалась о ремейке известного советского фильма «Москва слезам не верит». В «современной» версии снимутся Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Андрей Бурковский, режиссером картины стал Жора Крыжовников.