Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому

Posted 11 октября 2024, 04:00
Published 11 октября 2024, 04:00
Modified 11 октября 2024, 04:00
Updated 11 октября 2024, 04:00
Однако электронные повестки уже обладают юридической силой наравне с более привычными, бумажными экземплярами — а значит, деятельность военкоматов постепенно выходит на электронный документооборот. К слову, соответствующая законодательная база по этому вопросу существует уже больше года, в отличие от необходимой инфраструктуры — все это время шла работа над ее подготовкой.
Фактически, оба реестра представляют собой две информационные системы, постоянно обменивающиеся данными между собой: правда, реестр воинского учета больше предназначен для компетентных органов, осуществляющих работу с данными военнообязанных граждан.
Основная цель такого реестра — упростить и цифровизировать процесс работы с данными граждан, что повысит эффективность и прозрачность воинского учета, а также позволит значительно ускорить все процессы, существовавшие ранее в «бумажном виде». Соответственно, основными задачами подобной базы данных будут являться обыденные для военных комиссариатов мероприятия:
Кроме того, реестр воинского учета создает все условия для быстрого обмена данными граждан между органами власти и их информационными системами: в реестр «стекается» информация из ЗАГСов, МВД, от работодателей и даже образовательных учреждений. Само собой, в этот реестр попадают и данные, предоставленные самими гражданами — с момента первой постановки на воинский учет.
А вот реестр повесток уже рассчитан на взаимодействие с гражданами: после его полноценного запуска каждому военнообязанному придется самостоятельно проверять факт наличия повесток на его имя — после публикации уведомления в реестре, повестка автоматически считается врученной. Поскольку этот сервис с самого начала создавался для работы через портал «Госуслуг», уведомление о новой повестке отобразится и в личном кабинете пользователя и, кроме того, будет продублировано в виде SMS или электронного письма.
Итак, электронная повестка — это официальное уведомление военнообязанного гражданина о необходимости явки в военкомат и, фактически, равнозначное обычному, бумажному документу.
Первый этап «вручения» электронной повестки — это ее публикация в соответствующем реестре. Одновременно с этим гражданин получит и уведомление о ее получении на портале «Госуслуг», продублированное либо на электронную почту, либо в SMS-сообщении на привязанный к аккаунту номер телефона.
К слову, отсутствие регистрации на государственном портале не освобождает человека от обязанности явки в военкомат: скорее всего, эта информация отображена и в реестре воинского учета, а значит электронное сообщение продублируют и в уже «привычной» форме. Так что электронную повестку можно получить и заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу, либо уже из рук представителей военного комиссариата — как и ранее, практику обхода по адресам еще никто не отменял. Кроме того, сообщить об получении электронной повестки военнообязанному могут и по месту учебы или работы — сейчас практически в любой организации есть военно-учетные столы или мобилизационные отделы, уполномоченные на вручение повесток.
Вопросы воинского учета, прежде всего, должны контролироваться каждым гражданином самостоятельно: военкомат стоит уведомить о смене места жительства, семейного положения или о продолжительном выезде за границу. Если эти моменты были упущены из внимания самим военнообязанным — то уже можно начинать ждать повестку для уточнения данных воинского учета.
Отметим, что с этой целью военные комиссариаты могут вызвать гражданина в любое время и с любой датой явки. Кроме того, существуют и определенные «сезоны», когда вероятность получения повестки существенно возрастает — это осенний и весенние призывы: в этом случае за военкоматом по-прежнему сохраняется право вызвать человека в любое время, однако срок подобных предписаний ограничен сроками призыва — повестка с целью «для прохождения призывных мероприятий» может быть получена только с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля.
Так что лучшим решением в подобной ситуации будет явка в военкомат — это позволит избежать и проблем с законом и различных штрафных санкций (к слову, одна из них — это уголовное преследование). Однако в силу уважительных причин, таких как заболевание или травма, тяжелое состояние или смерть родственника, а также в силу обстоятельств непреодолимой силы допускается пропуск назначенной даты — само собой, причина неявки будет признана уважительной только при наличии доказательств.
Согласно федеральному закону №127 ФЗ, закрепившему электронные повестки в правовом поле, уведомление о необходимости явки в военкомат считается врученным спустя 7 календарных дней после его публикации в реестре повесток (система работает автоматически, а значит все уведомления придут с минимальной задержкой). С этого же момента в отношении получателя повестки начнут действовать и обеспечительные меры: например, можно будет забыть про выезд за границу.
Как минимум, одно из ограничений мы уже упомянули. Но существуют и более серьезные меры воздействия на граждан, игнорирующих как обычные так и электронные повестки. Основные «проблемы» возникнут в случае неявки без уважительных причин по истечению 20 дней с даты, к которой гражданин должен был явиться. А именно:
Если совсем уж пренебрегать явкой в военкомат, то последствия будут серьезней — штрафы от 10 тыс рублей (подобные эпизоды уже случались) с возможностью увеличения суммы взыскания при повторном нарушении, а также уголовная ответственность — в зависимости от решения суда систематическая неявка в военкомат может обернуться 2 годами лишения свободы или принудительных работ, либо полугодовым арестом.
Электроника бывает сложна и непредсказуема — даже самый выверенный механизм может допускать ошибки. Поэтому со 100% вероятностью назвать тех, кто точно не получит электронные повестки — невозможно.
Однако с появлением электронного реестра повесток бдительность военнообязанным гражданам точно стоит удвоить: теперь военкомат не будет «догонять» каждого человека персонально — с введением цифровизации воинского учета каждому гражданину придется самостоятельно отслеживать «заинтересованность» военкомата в его персоне (даже при условии уже пройденной срочной службы или наличии отсрочки — студенты, зачастую, регулярно контактируют с представителями военных комиссариатов).
Кроме того, призывные мероприятия, проводимые дважды в год, также увеличивают вероятность получения электронной повестки — хоть сейчас этот сервис еще только тестируется в нескольких регионах.
На всякий случай напомним основные даты призывных кампаний, во время которых военкоматы имеют право вызвать военнообязанного гражданина в любое время: это периоды весеннего (с 1 апреля по 15 июля) и осеннего призывов (с 1 октября по 31 декабря). К слову, сейчас призывные мероприятия находятся в самом разгаре — этой осенью в армию отправятся порядка 133 тысяч человек.