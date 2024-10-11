Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому

К слову, отсутствие регистрации на государственном портале не освобождает человека от обязанности явки в военкомат: скорее всего, эта информация отображена и в реестре воинского учета, а значит электронное сообщение продублируют и в уже «привычной» форме. Так что электронную повестку можно получить и заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу, либо уже из рук представителей военного комиссариата — как и ранее, практику обхода по адресам еще никто не отменял. Кроме того, сообщить об получении электронной повестки военнообязанному могут и по месту учебы или работы — сейчас практически в любой организации есть военно-учетные столы или мобилизационные отделы, уполномоченные на вручение повесток.