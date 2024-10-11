Череда ДТП продолжается. На трассе в Омской области столкнулись две фуры

Posted 11 октября, 12:50
Published 11 октября, 12:50
Modified 11 октября, 12:54
Updated 11 октября, 12:54
Сообщение о ДТП в Крутинском районе поступило в Госавтоинспекцию сегодня утром, на место отправились сотрудники полиции.
Предварительно удалось установить, что 36-летний водитель большегруза «Сани» ехал по трассе Тюмень-Омск. Там, в районе 395 километра, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где проезжала другая фура, которой управлял 62-летний мужчина.
В результате оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «Сани» попали в больницу. В аварии пострадала еще одна машина — «Ситрак», она следовала попутно с первым грузовиком, но получила лишь механические повреждения, не задевшие водителя. Сейчас по факту ДТП проводится проврека.
Напомним, что из-за резкого изменения погоды сегодня на омских дорогах произошли десятки ДТП. По информации на данный момент, аварий уже больше 70, в 12 из них пострадали люди.