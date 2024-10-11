Череда ДТП продолжается. На трассе в Омской области столкнулись две фуры

В результате оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «Сани» попали в больницу. В аварии пострадала еще одна машина — «Ситрак», она следовала попутно с первым грузовиком, но получила лишь механические повреждения, не задевшие водителя. Сейчас по факту ДТП проводится проврека.