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Posted 11 октября, 12:50

Published 11 октября, 12:50

Modified 11 октября, 12:54

Updated 11 октября, 12:54

В Омской области из-за погоды столкнулись два большегруза

Череда ДТП продолжается. На трассе в Омской области столкнулись две фуры

11 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Омской области из-за погоды столкнулись два большегруза

В аварии пострадали три человека — два водителя и пассажир одной из фур.

Сообщение о ДТП в Крутинском районе поступило в Госавтоинспекцию сегодня утром, на место отправились сотрудники полиции.

Предварительно удалось установить, что 36-летний водитель большегруза «Сани» ехал по трассе Тюмень-Омск. Там, в районе 395 километра, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где проезжала другая фура, которой управлял 62-летний мужчина.

В результате оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «Сани» попали в больницу. В аварии пострадала еще одна машина — «Ситрак», она следовала попутно с первым грузовиком, но получила лишь механические повреждения, не задевшие водителя. Сейчас по факту ДТП проводится проврека.

Видео: Госавтоинспекция Омской области.

Напомним, что из-за резкого изменения погоды сегодня на омских дорогах произошли десятки ДТП. По информации на данный момент, аварий уже больше 70, в 12 из них пострадали люди.

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#Анастасия Баянова#Видео#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости
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