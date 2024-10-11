160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда

Posted 11 октября, 06:16
Published 11 октября, 06:16
Modified 11 октября, 06:25
Updated 11 октября, 06:25
Сегодня, 11 октября, Омск накрыло снегом, дождями и ветром. Из-за этого на улицах образовался сильный гололед. Скользко везде: на тротуарах, лестницах, придомовых территориях.
Как рассказал мэр Омска в своем телеграм-канале, за минувшие ночь и утро дорожники использовали 160 тонн пескосоляной смеси.
«Ночью бригады УДХБ производили прометание и обработку проезжей части омских улиц; рано утром вывели мини-технику, предназначенную для работы на тротуарах и пешеходных дорожках; вручную произвели обработку песком подходов к остановкам общественного транспорта», — сообщил Сергей Шелест.
Как уже писал Город55, из-за снега в Омске образовались сильные пробки с заторами на всех ключевых магистралях. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность. Также в регионе подскочили цены на такси, что вызвало волну удивлений среди омичей.
На выходных в Омской области прогнозируют сильный ветер, температуру воздуха до -11 ночью и +4 градусов днем. Максимальная аккуратность не помешает автомобилистам и в эти дни: синоптики прогнозируют продолжение гололедной эпопеи.