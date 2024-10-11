gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 06:16

Published 11 октября, 06:16

Modified 11 октября, 06:25

Updated 11 октября, 06:25

Омские дорожники посыпали улицы 160 тоннами пескосоляной смеси

160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда

11 октября 2024, 06:16
Фото: Мэрия города Омска

Омские дорожники посыпали улицы 160 тоннами пескосоляной смеси

Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.

Сегодня, 11 октября, Омск накрыло снегом, дождями и ветром. Из-за этого на улицах образовался сильный гололед. Скользко везде: на тротуарах, лестницах, придомовых территориях.

Фото: Мэрия города Омска

Как рассказал мэр Омска в своем телеграм-канале, за минувшие ночь и утро дорожники использовали 160 тонн пескосоляной смеси.

«Ночью бригады УДХБ производили прометание и обработку проезжей части омских улиц; рано утром вывели мини-технику, предназначенную для работы на тротуарах и пешеходных дорожках; вручную произвели обработку песком подходов к остановкам общественного транспорта», — сообщил Сергей Шелест.

Как уже писал Город55, из-за снега в Омске образовались сильные пробки с заторами на всех ключевых магистралях. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность. Также в регионе подскочили цены на такси, что вызвало волну удивлений среди омичей.

На выходных в Омской области прогнозируют сильный ветер, температуру воздуха до -11 ночью и +4 градусов днем. Максимальная аккуратность не помешает автомобилистам и в эти дни: синоптики прогнозируют продолжение гололедной эпопеи.

«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Снег#Пробки#Омск#Омская область#Такси#Россия#Цены#Гололед#Новости#Дорожники#Обработка#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика