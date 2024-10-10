«Я абьюзер и страшный человек». Лера Кудрявцева объявила поиски няни для своей дочери

Posted 10 октября, 10:39
Published 10 октября, 10:39
Modified 10 октября, 18:51
Updated 10 октября, 18:51
Лера Кудрявцева начала искать няню для своей шестилетней дочери Марии. Телеведущая призналась, что не может проводить все время с ребенком, так как имеет очень плотный график. Именно поэтому она решила начать поиски помощницы, первым делом сообщив об этом своим подписчикам в соцсети.
«Мне, конечно, говорят, как ты можешь искать няню в Интернете, ведь там много жуликов и непорядочных. Но, к сожалению, работа с агентствами — это то же самое. Я собаку съела на непорядочных людях, поэтому надеюсь на вашу благоразумность», — рассказала Кудрявцева.
Однако звезда предупредила, что у нее очень сложный характер и работа может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд. Из этого вытекает еще одно важное правило, которое ведущая учитывает при выборе няни — наличие опыта.
«Многие пишут, мол, никогда не работала в семье, никогда не работала няней, но хочу попробовать. Девчули! Работа няней — это очень непросто, да еще в чужой семье. Вам кажется, что публичный человек — это интересно и дома у нас шоу с розовым пони. Но это не так! Уверяю вас! Поэтому, если вы никогда не работали в этой сфере, прошу — не пишите. Да, кстати! Я абьюзер и страшный человек. Живите с этим знанием», — заявила Кудрявцева на своей странице.
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