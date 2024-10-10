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Posted 10 октября, 10:39

Published 10 октября, 10:39

Modified 10 октября, 18:51

Updated 10 октября, 18:51

Лера Кудрявцева

«Я абьюзер и страшный человек». Лера Кудрявцева объявила поиски няни для своей дочери

10 октября 2024, 10:39
Фото: rg.ru
Лера Кудрявцева
Звезда заранее предупреждает, что она сложный человек и в работе с ней придется не сладко.

Лера Кудрявцева начала искать няню для своей шестилетней дочери Марии. Телеведущая призналась, что не может проводить все время с ребенком, так как имеет очень плотный график. Именно поэтому она решила начать поиски помощницы, первым делом сообщив об этом своим подписчикам в соцсети.

«Мне, конечно, говорят, как ты можешь искать няню в Интернете, ведь там много жуликов и непорядочных. Но, к сожалению, работа с агентствами — это то же самое. Я собаку съела на непорядочных людях, поэтому надеюсь на вашу благоразумность», — рассказала Кудрявцева.
Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: rg.ru

Однако звезда предупредила, что у нее очень сложный характер и работа может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд. Из этого вытекает еще одно важное правило, которое ведущая учитывает при выборе няни — наличие опыта.

«Многие пишут, мол, никогда не работала в семье, никогда не работала няней, но хочу попробовать. Девчули! Работа няней — это очень непросто, да еще в чужой семье. Вам кажется, что публичный человек — это интересно и дома у нас шоу с розовым пони. Но это не так! Уверяю вас! Поэтому, если вы никогда не работали в этой сфере, прошу — не пишите. Да, кстати! Я абьюзер и страшный человек. Живите с этим знанием», — заявила Кудрявцева на своей странице.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, что могло подтолкнуть актера Павла Прилучного забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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