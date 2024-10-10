«Я абьюзер и страшный человек». Лера Кудрявцева объявила поиски няни для своей дочери

Лера Кудрявцева начала искать няню для своей шестилетней дочери Марии. Телеведущая призналась, что не может проводить все время с ребенком, так как имеет очень плотный график. Именно поэтому она решила начать поиски помощницы, первым делом сообщив об этом своим подписчикам в соцсети.