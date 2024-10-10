Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024

Posted 10 октября, 13:59
Published 10 октября, 13:59
Modified 10 октября, 13:59
Updated 10 октября, 13:59
Как рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, немалое число экологических проектов разных уровней и тематик разворачиваются в регионах, в больших и малых населенных пунктах. Благодаря этим мероприятиям среди россиян неуклонно растет уровень экологической осознанности в сфере экономики замкнутого цикла. Силами волонтеров и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, эти проекты получают воплощение. Примечательно, что на РЭФ участникам процесса удалось найти точки соприкосновения, объединить ресурсы для будущей работы с гражданами, подчеркнул гендиректор РЭО.
В рамках сессии эксперты провели обмен опытом успешных практик экологического просвещения населения, обсудили эффективные инструменты и методы, способствующие повышению осведомленности и мотивации граждан к осознанному отношению к окружающей среде, а также договорились продолжить обмен опытом после форума.
Участниками сессии стали руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, заместитель гендиректора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова, экотренер Елена Микишева.
Модератором сессии выступила создатель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.
В 2024 году РЭФ проходил 7–9 октября, форум включал молодежный день и деловую программу. В роли организатора РЭФ выступали Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.