Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024

Как рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, немалое число экологических проектов разных уровней и тематик разворачиваются в регионах, в больших и малых населенных пунктах. Благодаря этим мероприятиям среди россиян неуклонно растет уровень экологической осознанности в сфере экономики замкнутого цикла. Силами волонтеров и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, эти проекты получают воплощение. Примечательно, что на РЭФ участникам процесса удалось найти точки соприкосновения, объединить ресурсы для будущей работы с гражданами, подчеркнул гендиректор РЭО.