В РЭО рассказали о перспективах деятельности ФГИС «Экомониторинг»

По информации гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» создана в качестве базы для единой системы государственного экологического мониторинга. Для запуска единой системы требуется согласованное развитие ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций, заключил глава РЭО. Об этом сообщает NewsNN.ru.