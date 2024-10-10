В РЭО рассказали о перспективах деятельности ФГИС «Экомониторинг»

Posted 10 октября, 18:05
Published 10 октября, 18:05
Modified 10 октября, 18:05
Updated 10 октября, 18:05
По информации гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» создана в качестве базы для единой системы государственного экологического мониторинга. Для запуска единой системы требуется согласованное развитие ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций, заключил глава РЭО. Об этом сообщает NewsNN.ru.
Во время сессии ее участники обсудили перспективы применения создаваемой системы и возможности, которые она предоставляет пользователям из разных категорий.
Как подчеркнул советник гендиректора РЭО Сергей Егоршев, разрабатываемая система должна стать универсальным инструментом для создания экологического благополучия жителей России, защиты окружающей среды, разумного и ответственного природопользования.
Общественные организации и экологические активисты могут считаться потенциальными активными пользователями системы.
«Обществу нужна достоверная, понятная и доступная информация», — отметил в своем выступлении председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Глава рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты Российской Федерации Александр Пшеничников, со своей стороны, заявил о готовности общественных активистов присоединиться к работе по поддержке соблюдения экологических норм и предоставлению точной информации о фактах нарушений.
Состояние окружающей среды в значительной степени обусловлено качеством организации экологического мониторинга в регионах. Региональные системы способны выполнять роль оперативного источника информации для комплексной системы экомониторинга.
Представители ведущих российских профильных вузов высказались в поддержку необходимости научного сопровождения со стороны ведущих университетов и обучения кадров, работающих в отрасли обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и всей системы экологического мониторинга в России.