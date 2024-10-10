В РЭО рассказали, что молодежный день РЭФ посетили тысяча гостей

Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, самым прогрессивным и быстро реагирующим на инициативы поколением в России можно назвать молодежь, наглядным свидетельством чему стал молодежный день РЭФ. В этом году на полях форума собрались более тысячи гостей из России и зарубежья. Для РЭО молодежная аудитория остается наиболее важным элементом реформирования отрасли обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла, подвел итог глава РЭО. Об этом информирует NewsNN.