В РЭО рассказали, что молодежный день РЭФ посетили тысяча гостей

Posted 10 октября, 18:59
Published 10 октября, 18:59
Modified 10 октября, 18:59
Updated 10 октября, 18:59
Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, самым прогрессивным и быстро реагирующим на инициативы поколением в России можно назвать молодежь, наглядным свидетельством чему стал молодежный день РЭФ. В этом году на полях форума собрались более тысячи гостей из России и зарубежья. Для РЭО молодежная аудитория остается наиболее важным элементом реформирования отрасли обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла, подвел итог глава РЭО. Об этом информирует NewsNN.
В молодежном дне, который ознаменовал открытие основной программы форума, приняли участие студенты, юннаты, активисты, делегаты от экологических центров, региональных операторов, а также 20 гостей из стран СНГ. В рамках мероприятия были проведены 14 разнопрофильных сессий, шесть практических воркшопов, а также конференция научно-практических студенческих работ.
Участники форума присоединились к акции «БумБатл» движения «Экосистема», сдав килограммы макулатуры, ко всероссийской акции «Друзья наши меньшие», пожертвовав более ста килограммов корма для животных из приютов. Кроме того, они переработали крышечки в уникальной мастерской переработки на колесах «Зеленый фургон», которая обеспечивает полный цикл переработки пластика, посетили выставки «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».
Ключевым событием деловой программы молодежного дня стала пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».
Активисты проекта «Эколидеры» организовали образовательные воркшопы, а также запустили проекты будущих природоохранных законодательных инициатив.
Среди почетных гостей молодежного дня РЭФ были гендиректор РЭО Денис Буцаев, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, директор Федерального центра дополнительного образования детей Игорь Козин.