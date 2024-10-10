В Омске заключили контракт с подрядчиком, который благоустроит Парк победы

Posted 10 октября, 14:27
Published 10 октября, 14:27
Modified 10 октября, 14:30
Updated 10 октября, 14:30
На сайте Госзакупок появилась информация о подрядчике, который займется благоустройством Парка Победы. Работы будет выполнять ООО «СтройТраст», сегодня омское УДХБ заключило контракт с компанией, его стоимость 250 млн рублей.
Проект должны воплотить в жизнь до 30 апреля 2025 года, подрядной организации предстоит обновить плитку и асфальт на тротуарах, посадить деревья, а также установить современное освещение, камеры видеонаблюдения и большой светодиодный экран.
Напомним, что «СтройТраст» выполняет в Омске еще ряд важных проектов, среди них капитальный ремонт моста у Телецентра и благоустройство бульвара Архитекторов.