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Posted 10 октября, 14:27

Published 10 октября, 14:27

Modified 10 октября, 14:30

Updated 10 октября, 14:30

В Омске заключили контракт с подрядчиком, который благоустроит Парк победы

В Омске заключили контракт с подрядчиком, который благоустроит Парк победы

10 октября 2024, 14:27
Фото: 1MI
Работы будет выполнять компания «СтройТраст».

На сайте Госзакупок появилась информация о подрядчике, который займется благоустройством Парка Победы. Работы будет выполнять ООО «СтройТраст», сегодня омское УДХБ заключило контракт с компанией, его стоимость 250 млн рублей.

Проект должны воплотить в жизнь до 30 апреля 2025 года, подрядной организации предстоит обновить плитку и асфальт на тротуарах, посадить деревья, а также установить современное освещение, камеры видеонаблюдения и большой светодиодный экран.

Напомним, что «СтройТраст» выполняет в Омске еще ряд важных проектов, среди них капитальный ремонт моста у Телецентра и благоустройство бульвара Архитекторов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Благоустройство#Омская область#Контракт#Парк#Новости#Парк Победы
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