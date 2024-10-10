В Большереченском зоопарке четыре орлана переехали в новые вольеры

Posted 10 октября, 13:59
Published 10 октября, 13:59
Modified 10 октября, 14:02
Updated 10 октября, 14:02
В Большереченском зоопарке закончили строительство вольеров для орланов. Сегодня птицы переехали в новые жилища и уже начали оглядывать окрестности, за их адаптацией тщательно следят специалисты.
Комплекс «Птичий парк» начали возводить в 2023 году, проект поддержало министерство культуры Омской области. Всего он включает восемь вольеров, площадь каждого из них составляет 200 кв. м, а высота — шесть метров.
Внутри для птиц обустроено все необходимое: домики, качели, лестницы, бассейны, присады. В зоопарке отметили, что при строительстве учитывались особенности каждой особи и их индивидуальные характеристики.
Напомним, что в конце прошлого месяца у макак по кличкам Бони и Клайд из Большереченского зоопарка родилось потомство.