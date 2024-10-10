Ученые выяснили причины исчезновения воды на Марсе

Дэвид Бертт, ведущий автор работы, объяснил, почему они пришли к таким выводам: величины изотопов углерода и кислорода оказались значительно выше, чем все, что измеряли ранее на Земле или Марсе. Это указывает на то, что испарение происходило с необычайной интенсивностью, что сделало изотопы более тяжелыми. Учитывая, что они не исчезли, любые процессы, способствующие образованию менее тяжелых изотопов, были значительно слабее.