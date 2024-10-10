Ученые выяснили причины исчезновения воды на Марсе

Posted 10 октября, 09:02
Published 10 октября, 09:02
Modified 10 октября, 09:04
Updated 10 октября, 09:04
Как пишет newkhakasiya.online, марсоход Curiosity, миссия которого на Марсе началась в 2012 году, по сей день находится на планете и помогает ученым получить новые данные для исследований.
На этот раз ученых заинтересовали карбонаты, так как они могут представлять собой «летопись» климатических изменений. Curiosity нагрел образцы почти до 900 градусов, после чего с помощью лазерного спектрометра проанализировал выделившиеся газы.
Анализ изотопов минералов, полученный от Curiosity, свидетельствует о том, что на поверхности Марса не было жизни, по крайней мере в период их образования. Тем не менее это не исключает возможности существования жизни ранее, и не исключено, что она могла находиться под поверхностью.
В статье, опубликованной в научном журнале PNAS, были предложены два возможных механизма формирования карбонатов. Соавтор исследования Дженнифер Стерн уточнила, что они могли возникнуть в результате чередования влажных и сухих периодов или же в условиях очень соленой воды при замерзании.
Дэвид Бертт, ведущий автор работы, объяснил, почему они пришли к таким выводам: величины изотопов углерода и кислорода оказались значительно выше, чем все, что измеряли ранее на Земле или Марсе. Это указывает на то, что испарение происходило с необычайной интенсивностью, что сделало изотопы более тяжелыми. Учитывая, что они не исчезли, любые процессы, способствующие образованию менее тяжелых изотопов, были значительно слабее.
По мнению ученых, миллиарды лет назад Марс имел значительно более теплый климат и на его поверхности существовали реки, озера, а возможно, даже океаны. Когда планета остыла и утратила свое глобальное магнитное поле, она стала уязвимой к солнечному ветру. Таким образом, большая часть атмосферы исчезла, и Марс превратился в холодную, засушливую пустыню.