С животных спрос невелик: внезапная версия о причинах появления квадроберов в России

Posted 10 октября, 09:50
Published 10 октября, 09:50
Modified 10 октября, 09:52
Updated 10 октября, 09:52
Вот уже несколько месяцев в России не стихают разговоры о квадроберах, а различные скандалы в регионах только подогревают интерес к теме. Омск, напомним, тоже успел отметиться историей с женщиной, которая выгуливала своего ребенка на поводке.
Помимо осуждения либо одобрения квадробинга, не обходится и без обсуждения, откуда вообще взялось это явление. «Новые известия», например, предложили довольно необычную версию появления квадроберов в России.
Издание считает, что корни увлечения российских подростков квадробингом нужно искать в том, что в стране в последнее время стало много семей с домашними животными. И воспринимают домашних питомцев россияне часто именно как членов семьи — так думают 42% хозяев кошек и 34% владельцев собак, друга (26% и 36%) или ребенка (19% и 16%). То есть очень часто кошек и собак ставят вровень с ребенком.
В итоге, по мнению издания, детям приходится сражаться с домашними питомцами за внимание родителей. И бывают случаи, когда они проигрывают в этой борьбе. Так как дети тоже хотят любви и внимания, они, видя, что взрослые любят четвероногих, решают тоже «стать» животными.
Напомним, что недавно на бесплатных сайтах объявлений появилась услуга по выгулу квадроберов. Автор готов был взяться за срочные заказы и отправиться в любой район для предоставления своих услуг.