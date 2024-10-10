С животных спрос невелик: внезапная версия о причинах появления квадроберов в России

Издание считает, что корни увлечения российских подростков квадробингом нужно искать в том, что в стране в последнее время стало много семей с домашними животными. И воспринимают домашних питомцев россияне часто именно как членов семьи — так думают 42% хозяев кошек и 34% владельцев собак, друга (26% и 36%) или ребенка (19% и 16%). То есть очень часто кошек и собак ставят вровень с ребенком.