РЭО проработает механизм уплаты долгов за вывоз ТКО через «Госуслуги»

Он выступил на сессии, посвященной проблемам в работе регоператоров по обращению с отходами. Говоря о возможности уплачивать долги за вывоз отходов, Макрушин заявил, что РЭО совместно с Минстроем России в скором времени намерен запустить этот функционал на сайте «Госуслуги». Он выразил надежду, что это произойдет до конца года, передает 56orb.ru.