РЭО проработает механизм уплаты долгов за вывоз ТКО через «Госуслуги»

Posted 10 октября, 11:02
Published 10 октября, 11:02
Modified 10 октября, 11:04
Updated 10 октября, 11:04
Об этом на РЭФ-2024 рассказал замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.
Он выступил на сессии, посвященной проблемам в работе регоператоров по обращению с отходами. Говоря о возможности уплачивать долги за вывоз отходов, Макрушин заявил, что РЭО совместно с Минстроем России в скором времени намерен запустить этот функционал на сайте «Госуслуги». Он выразил надежду, что это произойдет до конца года, передает 56orb.ru.
Замглавы РЭО также поддержал инициативу исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Бориса Прокопьева по учитыванию в тарифе расходов по безнадежным долгам и связанных с госпошлинами. Предложения в виде законопроекта уже переданы в ФАС и Минприроды России.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, потребители достаточно дисциплинированно платят за услуги по вывозу ТКО. По его словам, уровень собираемости платы за услугу в лидирующих регионах составляет 93,5%. Однако есть и отстающие регионы, к которым он причислил ДФО и СКФО. Буцаев напомнил, что собираемые за вывоз отходов средства идут на сортировку.
«В целом собираемость позволяет говорить о том, что проблема с финансовой стабильностью отрасли с точки зрения платежей граждан решена», — сказал Денис Буцаев на пленарной сессии.
Сегодня в России определены 274 зоны деятельности регоператоров, из них в 260 зонах 184 регоператора оказывают коммунальную услугу.