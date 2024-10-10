РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

Posted 10 октября, 15:25
Published 10 октября, 15:25
Modified 10 октября, 15:25
Updated 10 октября, 15:25
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, спецтехника представляет собой начальный и важнейший элемент в цепочке обращения с отходами. При этом к сбору и вывозу твердых коммунальных отходов привлечены около 23,6 тысячи единиц специальной техники. Однако у операторов до сих пор остается потребность в мусоровозах, которая составляет 3 286 единиц. При этом техника должна соответствовать всем современным требованиям, которые диктуют нынешние условия, обеспечивая вывоз твердых коммунальных отходов от южных до крайних северных регионов. Как напомнил Буцаев, на РЭФ была представлена техника, которая соответствует всем критериям.
В рамках форума также были представлены самые распространенные среди региональных операторов образцы мусоровозов с разными вариантами погрузки емкостей с отходами для их последующего транспортирования.
Как рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, на выставке были представлены такие мусоровозы, как, например, маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, спроектированный по согласованным техническим требованиям РЭО. Он может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры типа «колокольчик». Можно было увидеть и мусоровоз с установкой, которая способна менять степень уплотнения отходов.
В 2024 году РЭФ проходил 7–9 октября, форум объединил Молодежный день и деловую программу. В роли организатора РЭФ выступили Российский экологический оператор, правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.