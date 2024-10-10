РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, спецтехника представляет собой начальный и важнейший элемент в цепочке обращения с отходами. При этом к сбору и вывозу твердых коммунальных отходов привлечены около 23,6 тысячи единиц специальной техники. Однако у операторов до сих пор остается потребность в мусоровозах, которая составляет 3 286 единиц. При этом техника должна соответствовать всем современным требованиям, которые диктуют нынешние условия, обеспечивая вывоз твердых коммунальных отходов от южных до крайних северных регионов. Как напомнил Буцаев, на РЭФ была представлена техника, которая соответствует всем критериям.