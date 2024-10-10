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Posted 10 октября, 09:08

Published 10 октября, 09:08

Modified 10 октября, 09:26

Updated 10 октября, 09:26

Жителя Омской области отправили на принудительные работы за стрельбу возле кафе

Пострелял по-пьяни: омич получил срок за хулиганство с карабином

10 октября 2024, 09:08
Фото: Прокуратура Омской области

Жителя Омской области отправили на принудительные работы за стрельбу возле кафе

Житель Большереченского района Омской области получил 1 год и 6 месяцев принудительных работ за то, что устроил стрельбу из карабина возле кафе.

В Большереченском районе Омской области завершилось судебное разбирательство по делу о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Виновным признан 34-летний местный житель, который, по версии следствия, устроил стрельбу возле одного из кафе в районном поселке Большеречье.

Инцидент произошел 14 апреля 2024 года. В тот вечер мужчина посетил кафе, где употреблял спиртные напитки. После выхода из заведения, он направился домой, где взял самозарядный охотничий карабин марки «Вепрь». Вернувшись к кафе, он произвел выстрел в воздух, чем вызвал панику среди посетителей, находившихся на крыльце. Затем мужчина начал угрожающе направлять оружие в сторону граждан.

Судебное разбирательство установило, что действия обвиняемого подпадают под статью 213 УК РФ, которая квалифицирует их как хулиганство с применением оружия. На суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд вынес решение о наказании в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного. Также было постановлено конфисковать орудие преступления — карабин «Вепрь».

Ранее Город55 сообщил, что Кировский районный суд Омска, по требованию прокуратуры, закрыл пансионат ООО «Долголетие». Проверки правоохранительных органов выявили, что пансионат функционировал с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства.

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#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Суд#Уголовный кодекс#Новости#Хулиганство#Большереченский район#Кафе#Огнестрельное оружие
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