Пострелял по-пьяни: омич получил срок за хулиганство с карабином

Инцидент произошел 14 апреля 2024 года. В тот вечер мужчина посетил кафе, где употреблял спиртные напитки. После выхода из заведения, он направился домой, где взял самозарядный охотничий карабин марки «Вепрь». Вернувшись к кафе, он произвел выстрел в воздух, чем вызвал панику среди посетителей, находившихся на крыльце. Затем мужчина начал угрожающе направлять оружие в сторону граждан.